ABD Başkanı için '11 yaşındaki çocuk gibi' dedi

BBC'ye konuşan Khan, "Dünya çapında aşırı sağcı hareketlerin Trump'ı kendi reklam yüzleri olarak görmesi beni endişelendiriyor" diye konuştu ve ekledi:

"Aşırı sağ görüşler, Donald Trump'ın katkısıyla normalleşiyor."

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden olan Khan daha önce Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini de eleştirmiş, onun başkanlığının LGBT ve kadın haklarında gerilemeye yol açtığını söylemişti.

Khan, resmi ziyaret öncesi Pazar günü Observer gazetesinde yayımlanan yazısında da Trump'ı "20. yüzyılın faşistlerinin siyaset dilini kullanmakla" eleştirmiş, Trump ise Khan'a onun çok kötü bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek ve "Tam bir zavallı" diyerek yanıt vermişti.

CORBYN, TRUMP KARŞITI GÖSTERİDE KONUŞACAK

Bugün Londra'da düzenlenen Trump karşıtı protesto gösterisinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma yapacak.

Jeremy Corbyn dün akşam Trump onuruna verilen resmi resepsiyonu da boykot etmişti.

Corbyn paylaştığı Twitter mesajında da bugünkü gösteriler için "Trump'ın saldırılarına maruz kalanlarla dayanışmayı göstermek adına iyi bir fırsat" dedi.