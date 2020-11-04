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ABD Başkanı Trump'tan yeni seçim mesajı: Oylarım yok olmaya başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı devam ederken günün ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Trump, "Oylarım sihirli bir şekilde yok olmaya başladı" mesajını paylaştı. Trump'ın açıklamasının hemen ardından bir açıklama da Joe Biden'dan geldi. Biden, "Her oy sayılıncaya kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan yeni seçim mesajı: Oylarım yok olmaya başladı

İşte Donald Trump'ın mesajı:

Dün gece Demokratlar tarafından yönetilen çoğu önemli eyalette önde gidiyordum. Sonra, tek tek, sürpriz sandıklar sayılmaya başlayınca (oylarım) sihirlice yok olmaya başladı. Çok ilginç. Ve anketçiler tamamen ve her zamanki gibi hatalı.

BIDEN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Trump'ın açıklamasının hemen ardından bir açıklama da Joe Biden'dan geldi.

Biden, "Her oy sayılıncaya kadar dinlenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Biden'ın kampanya menajeri ise Biden'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu ve bugün zaferini ilan edebileceğini söyledi.

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