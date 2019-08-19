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ABD Box Office’in zirvesinde Good Boys var

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SİNEMA TV  | 19.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

ABD’li film severler bu hafta sonu tercihlerini komediden yana yaptılar. Good Boys geçtiğimiz hafta sonunun lideri Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw’u solladı. İşte 16-18 Ağustos 2019 ABD gişe rakamları...

ABD Box Office’in zirvesinde Good Boys var

ABD'de hafta sonu seyirci detaylarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. İki haftadır gişeyi domine eden başrollerinde Dwayne Johnson, Jason Statham ve Idris Elba'nın yer aldığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw tahtını çocukları başrolüne alan komedi filmi Good Boys'a kaptırdı. Seth Rogen'in yapımcıları arasında yer aldığı komedi filmi Uslu Çocuklar (Good Boys), açılış haftasında 21 milyon dolar elde ederek Box Office ABD'nin yeni lideri oldu. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), üçüncü hafta sonunda 14,14 milyon dolar hasılat elde ederek listenin ikinci sırasında yer aldı. Film dünya genelinde ise şu ana kadar 437 milyon dolar hasılata ulaşabildi.

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Aslan Kral (The Lion King), 11,9 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken Angry Birds Filmi 2 (The Angry Birds Movie 2) açılışını 10,5 milyon dolarlık hasılatla listenin dördüncü sırasında gerçekleştirdi. Guillermo Del Toro'nun yapımcılığını üstlendiği Korku Hikayeleri (Scary Stories to Tell in the Dark) ise gösterimdeki ikinci hafta sonunda 10,05 milyon dolarla Box Office ABD'nin beşinci sırasında yer alan yapım oldu. Listenin devamı sırasıyla;

  • 47 Meters Down: Uncaged - 9 milyon dolar
  • Dora and the Lost City of Gold - 8.5 milyon dolar
  • Once Upon a Time ... in Hollywood - 7.6 milyon dolar
  • Blinded by the Light - 4.5 milyon dolar
  • The Art of Racing in the Rain - 4.4 milyon dolar

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Anahtar Kelimeler:
ABD box office Good Boys Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

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