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  4. ABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı

ABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı

18.07.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece uyurken elinin halıya değdiğini düşünen kadın gerçekle saniyeler sonra yüzleşince hayatının şokunu yaşadı. Işıkları açtığında dokunduğu şeyin aslında yılan olduğunu gören Trish Wilcher, bunun tek bir yılanla sınırlı kalmadığını odasında tam 18 yılna daha olduğunu söyledi.

ABD'de akılalmaz olay! Yatak odasında 18 yılanla karşılaşan kadın hayatının şokunu yaşadı

ABD'li çift odalarının içinde 18 yılanın olduğunu görünce kabusa uyandı. Ülkenin Georgia eylaetinde yaşayan Trish Wilcher gece yatakta eli yere değdiğinde tüylü bir şey hissettiğini bunun halının bir tüyü olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak dokunduğu sırada hareket eden şeyin ışıkları açınca bir yılan olduğunu gördü.

YATAĞIN ALTINA BAKINCA ŞOK ÜSTÜNE ŞOK YAŞADILAR

Çığlık içinde eşini uyandıran Trish, çok geçmeden bir sürü yavru yılan daha gördü.
Dehşete düşen çift yataklarının altına baktıklarında 17 yavrusu olan bir anne yılanla karşılaştı. Trish Wilcher ve eşi Max, bir maşa ile yılanları keten bir torbaya koyup yakınlarda bulunan bir dereye bıraktı.

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''HEPSİNİN GİTTİĞİNDEN EMİN DEĞİLİM''

Yaşadığı travmatik olayı Facebook hesabında yazan Trish, ''Tüm yılanların gittiğinden tam olarak emin değilim. İçeride daha fazla yılan olup olmadığını kontrol etmek için bir şirket arıyorum. Dün gece 17 bebek ve bir anne bulduk. Baktık ama hepsinin gittiğinden emin değilim''dedi.

Yumurtalarını saklamak için çiftin yatak altını seçen yılan hakkında konuşan çevre eğitimcisi Camilla Sherman yılanların bazen fare avlamak için de ev ortamını seçebileceklerini söyledi.

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