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  4. ABD'de benzin istasyonunu mayıs sinekleri bastı: Korku filmi gibi!

ABD'de benzin istasyonunu mayıs sinekleri bastı: Korku filmi gibi!

08.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Michigan eyaletinde kaydedilen görüntüler, devasa bir sinek sürüsünün bir benzin istasyonunu adeta yuttuğunu gösteriyor. Mayıs sinekleri olduğu tahmin edilen bu ürperten sahne korku filmlerine benzetildi.

İnanılmaz görüntüler, milyonlarca böcek sürüsü içinde boğulan bir benzin istasyonunu gösteriyor. İstasyonda hareket etmenin ve benzin almanın imkansız olduğunu söyeleyen kişiler bu anları TikTok hesaplarında paylaştılar.

ABD'nin Michigan eyaletindeki benzin istasyonunun neredeyse her santimi mayıs sinekleriyle kaplandı.

''HİÇ BU KADAR BÖCEK GÖRMEDİM''

TikTok'a ty.leo adını kullanan kişi, "Hayatımda hiç bu kadar çok böcek görmemiştim! Benzin bile pompalayamadım" dedi. 5 milyondan fazla izlenen klip kullanıcılar tarafından korku filmine benzetildi.

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