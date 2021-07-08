ABD'de benzin istasyonunu mayıs sinekleri bastı: Korku filmi gibi!

İnanılmaz görüntüler, milyonlarca böcek sürüsü içinde boğulan bir benzin istasyonunu gösteriyor. İstasyonda hareket etmenin ve benzin almanın imkansız olduğunu söyeleyen kişiler bu anları TikTok hesaplarında paylaştılar.

ABD'nin Michigan eyaletindeki benzin istasyonunun neredeyse her santimi mayıs sinekleriyle kaplandı.

''HİÇ BU KADAR BÖCEK GÖRMEDİM''

TikTok'a ty.leo adını kullanan kişi, "Hayatımda hiç bu kadar çok böcek görmemiştim! Benzin bile pompalayamadım" dedi. 5 milyondan fazla izlenen klip kullanıcılar tarafından korku filmine benzetildi.



