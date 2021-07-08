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  4. Saatlerce güneş altında kalmanın acı sonu: Saatlerce ağladım

Saatlerce güneş altında kalmanın acı sonu: Saatlerce ağladım

08.07.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimize defalarca güneş kremi sürmenin önemi söylendi, ancak bir kadın uyarıları görmezden gelmenin sonuçlarına zor yoldan katlanmak zorunda kaldı. Antalya'da tatil yapan turistin sırtında devasa boyutta su kabarcıkları oluştu.

Antalya'da tatil yapan İngiliz turist saatlerce güneş altında güneş kremi sürmeden oturmanın bedelini ağır ödedi.

Uzun saatler boyunca güneşte kalan ve bu süre zarfında hiç güneş kremi sürmeyen kadın vücudunun su kabarcıklarıyla kaplandığı acı veren anları sosyal medya hesabından paylaştı.

SAATLERCE AĞLADI

"Güneş kremi sürmeden güneşlenmenin sonucu'' adı verilen video binlerce izlenme alırken söz konusu kadın vücudunda oluşan yanıklar yüzünden saatlerce ağladığını ifade etti.

Videoyu gören kullanıcılar deheşete kapılmış bir şekilde yorum yaptı. Bir kullanıcı ''İnsanlar neden saatlerce bu şekilde oturur ki? Ne anlam ifade ediyor? Bronz olmak sağlığınızdan daha mı değerli?'' dedi. Bu yorum birçok kullanıcı tarafından da beğeni topladı.

SOĞUK SU İLE KOMPRES YAPIN

İngiltere Ulusal Sağlık Kuruluşu, güneş yanığı ile karşılaşılması durumunda ağrıyan ve kızaran bölgeye hemen soğuk su ile kompres yapılmasını öneriyor. Bu cilde nem kazandırmaya ve yanığı soğutmaya yardımcı oluyor. Kendinizi iyi hissetmemeye başlarsanız ve vücudunuzda şişlik veya kabarcıklar oluşursa tıbbi yardım almalısınız.


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Anahtar Kelimeler:
antalya
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