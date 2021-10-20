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  4. ABD'de faciaya ramak kala! Uçak pistten çıkarak alev aldı

ABD'de faciaya ramak kala! Uçak pistten çıkarak alev aldı

20.10.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Teksas eyaletinde pistten çıkarak bariyerlere çarpıp alev alan uçaktaki 21 kişi kurtuldu.

Teksas Halk Güvenliği İdaresince yapılan açıklamada, içinde 18 yolcu ve 3 mürettebat bulunan özel bir uçağın Houston şehrinden Boston’a gitmek üzere havalanmaya çalışırken pistten çıktığı ve bariyerlere çarparak alev aldığı belirtildi.

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YOLCULAR VE MÜRETTEBAT GÜVENLİ ŞEKİLDE ÇIKMAYI BAŞARDI

Yolcular ve mürettebatın, MD-87 tipi uçaktan güvenli şekilde çıkmayı başardığı, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Uçağın kuyruk kısmı dışında tamamen yandığı görülen kazada, sadece iki yolcunun bel ağrısı ve solunum zorluğu şikayetleri ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BEYZBOL MAÇI İZLEMEYE GİDİYORLARDI

Bir iş adamına kayıtlı uçaktaki yolcuların Boston'a beyzbol maçı izlemeye gitmek için yola çıktığı, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Teksas Halk Güvenliği İdaresi Sözcüsü Stephen Woodward, "Bu güzel bir gün, birçok insan için kutlanması gereken bir gün.” ifadesini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası
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