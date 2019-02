ABD'de gişenin yeni lideri: Alita: Battle Angel

Haftalarca liderliği bırakmayan Glass filminden sonra Lego Movie 2, geçtiğimiz hafta ABD’de en çok izlenen yapım olmuştu. Bu hafta Amerika gişe listesinin zirvesindeki film bir kez daha değişti. Başrolünde Rosa Salazar'ın yer aldığı Alita: Battle Angel gişenin yeni galibi oldu. Robert Rodriguez yönetmenliğindeki film 33 milyon dolar hasılat elde etti. Listenin ikinci sırasında 21 milyon doları geçen hasılatıyla Lego Filmi 2 yer alırken onu, 14 milyon dolar hasılat elde eden Isn’t It Romantic yapımı takip etti. Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan What Men Want 11 milyon dolara yakın hasılat elde ederken, ülkemizde bu hafta vizyona girmeye hazırlanan Happy Death Day 2U (Ölüm Günün Kutlu Olsun 2) adlı yapım 10 milyona yakın hasılatıyla beşinci sırada yer aldı.

Listenin devamı sırasıyla; 6 milyon dolarla Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit, 5 buçuk milyon dolarla The Upside (Olacak İş Değil), 4 milyon dolara yakın hasılatla Glass, 3 milyon dolar hasılatıyla The Prodigy ve 3 milyon dolara yakın hasılatıyla Oscar ödüllerinin güçlü adaylarından Green Book (Yeşil Rehber) yer aldı.