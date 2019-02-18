Mynet Trend

ABD'de gişenin yeni lideri: Alita: Battle Angel

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 18.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

Hafta sonu seyirci rakamlarına göre şekillenen Amerika Box Office rakamları açıklandı. Listenin zirvesinde Alita: Battle Angel filmi yer aldı. İşte 15-17 Şubat 2019 ABD Box Office rakamları...

ABD'de gişenin yeni lideri: Alita: Battle Angel

Haftalarca liderliği bırakmayan Glass filminden sonra Lego Movie 2, geçtiğimiz hafta ABD’de en çok izlenen yapım olmuştu. Bu hafta Amerika gişe listesinin zirvesindeki film bir kez daha değişti. Başrolünde Rosa Salazar'ın yer aldığı Alita: Battle Angel gişenin yeni galibi oldu. Robert Rodriguez yönetmenliğindeki film 33 milyon dolar hasılat elde etti. Listenin ikinci sırasında 21 milyon doları geçen hasılatıyla Lego Filmi 2 yer alırken onu, 14 milyon dolar hasılat elde eden Isn’t It Romantic yapımı takip etti. Ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan What Men Want 11 milyon dolara yakın hasılat elde ederken, ülkemizde bu hafta vizyona girmeye hazırlanan Happy Death Day 2U (Ölüm Günün Kutlu Olsun 2) adlı yapım 10 milyona yakın hasılatıyla beşinci sırada yer aldı.

Screen-Shot-2018-12-17-at-1.33.06-PM

Listenin devamı sırasıyla; 6 milyon dolarla Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit, 5 buçuk milyon dolarla The Upside (Olacak İş Değil), 4 milyon dolara yakın hasılatla Glass, 3 milyon dolar hasılatıyla The Prodigy ve 3 milyon dolara yakın hasılatıyla Oscar ödüllerinin güçlü adaylarından Green Book (Yeşil Rehber) yer aldı.

Bu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldıBu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldı
Türk takımında büyük anlaşmazlık!Türk takımında büyük anlaşmazlık!
Marvel yeni bombası için harekete geçti: Çekim takvimi belli olduMarvel yeni bombası için harekete geçti: Çekim takvimi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerika Box Office gişe listesi çok izlenenler Alita: Battle Angel Lego Movie 2

En Çok Okunan Trend Haberler

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Camide büyük ahlaksızlık! Kameraya yansıdı

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Tepkilerden sonra flaş Netflix açıklaması!

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

Yok artık! Cinsel fantezilerini itiraf ettiler

'İntihar' İHA'sı! Böyle tanıtıldı

'İntihar' İHA'sı! Böyle tanıtıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Türkiye - Yunanistan yeni bölüm fragmanı!

Türk takımında büyük anlaşmazlık!

Marvel The Eternals için çalışmalara hız verdi

Marvel yeni bombası için harekete geçti: Çekim takvimi belli oldu

Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!

Jennifer Aniston ile Brad Pitt hakkında flaş iddia!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu Türkiye mi Yunanistan mı kazandı?

Survivor'da elemeye kalan isimler belli oldu!

Bizim Hikaye'de Filiz hamile olduğunu öğreniyor! Bizim Hikaye 51. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış'a büyük sürpriz!

Acun Ilıcalı'dan Survivor Türkiye Yunanistan açıklaması!

Acun'dan Survivor açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.