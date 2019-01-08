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ABD’de ıssız adadaki otel yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor

BBC BBC
08.01.2019 13:39 | Son Güncelleme

ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak.

ABD’de ıssız adadaki otel yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyor

ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen bir otel yıllık 65'er bin dolar maaşla personel arıyor. Nisan'da işe başlaması gereken iki kişi, otelin işletmesinden sorumlu olacak.

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu East Brother adası, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Otelin Che Rodgers ve Jillian Meeker adlı çalışanları Nisan'da işten ayrılıyor.

Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak. Personel, yemek, temizlik, malzeme tedariki ve müşterilerin ulaşımından sorumlu olacak.

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San Franscisco abd otel çalışma

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