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ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 00:46 | Son Güncelleme

ABD’nin New York eyaletinde ilk kez 2 ev kedisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

ABD'de korkutan koronavirüs gelişmesi! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

AP'nin federal yetkililere dayandırdığı haberinde, New York’un iki farklı bölgesindeki söz konusu kedilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberde, ABD Tarım Bakanlığı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkililerinin, kedilerde görülen hafif solunum yolu rahatsızlığının iyileşmesini öngördükleri ifade edildi.

"İNSANLARIN PANİĞE KAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

CDC yetkilisi Dr. Casey Barton Behravesh, yaptığı açıklamada, "İnsanların evcil hayvanlardan korkmasını istemiyoruz. Evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt yok. Yine de salgın döneminde evcil hayvanların da diğer insanlar ve hayvanlarla irtibatının kesilmesi doğru olur." dedi.

"SAHİBİNDEN KAPMIŞ OLABİLİR"

Behravesh, virüs görülen iki kediden birinin yaşadığı evdeki bir yetişkinin geçen hafta solunum yolu rahatsızlığı geçirdiğini, diğer kedinin ise virüsü daha önce Kovid-19 tespit edilmiş sahibinden kapmış olabileceğini dile getirdi.

Ülkede martta, New York’un Bronx ilçesindeki hayvanat bahçesinde 7 kaplan ve aslanda Kovid-19 tespit edilmişti.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, hayvanlara virüsün o sırada pozitif olan ancak semptom göstermeyen bir veya daha fazla bekçiden bulaşmış olabileceğini söylemişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD hayvanlarda Kovid-19 ABD Kovid-19 ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC)

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