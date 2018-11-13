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Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2019 yılında açılması planlanan ‘Eve'in Robot Düşleri' adlı robot genelevi, cihazlarla ‘rızaya dayalı' ilişki konsepti üzerine kurulacak. Buna göre müşterilerin seks yapmadan önce robotlarla sohbet etmeleri zorunlu olacak.

Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Bir ‘robot etikisti' olan genelevin kurucusu Unicole Unicron amaçlarının "robotların hak ettikleri saygıyla muamele gördüğü bir dünya inşa etmek ve böylece potansiyel bir isyanın önüne geçmek olduğunu söyledi.

Uyumlu bir ilişki kurmaları beklenen misafirler baş başa kalmadan önce, bir telefon aplikasyonu kullanarak uzaktan ya da otele geldikten sonra biyolojik partnerleriyle konuşabilecekler.

YENİ BİR ROBOTLA ÖZEL DAKİKALARIN BEDELİ 10 BİN DOLAR

Bir ziyaretçi her şeyden önce robotuyla flört etmek isterse genelevin kafeteryasını kullanabilecek.

Bir seks robotuyla özel vakit geçirmenin bedeli 122 dolar olacak. Seçtiği robotla birlikte olan ilk kişi olmayı tercih edenlerin ise 10 bin doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Genelevin ‘bakire robot' seçeneği özellikle Twitter kullanıcıları tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bak buraya yazıyorum bu robotlar bizden çok pis intikam alacak...:))))
bu ne saçmalıktır yaa robotun duygularımı olurmuş
Bindik bir alamete.
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