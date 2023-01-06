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ABD'de Temsilciler Meclisi krizi büyüyor! Başkan yine seçilemedi, yasama donmuş durumda

06.01.2023 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor. Yapılan 9. ve 10. oylamalarda da meclis başkanı seçilemedi. Temsilciler Meclisi başkanının seçilememesi nedeniyle üyeler yemin edemediği için Kongrenin bir kanadı hala faaliyete başlayamadı. ABD'de yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşan federal devletin yasama organı durma noktasına gelirken, milletvekillerinin acil bir durumda yasama faaliyetleri yerine getiremeyeceği belirtildi.

ABD'de Temsilciler Meclisi krizi büyüyor! Başkan yine seçilemedi, yasama donmuş durumda

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan 9. ve 10. tur oylamalarında da meclis başkanı seçilemedi. 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta yeni yasama dönemine başlaması beklenen, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimleri yine sonuçsuz kaldı.

YETERLİ DESTEĞE ULAŞAMADI

Oylamanın üçüncü gününde yapılan 9. tur oylamasında Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı. McCarthy 200 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 17 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı.

3 Cumhuriyetçi milletvekili ise bu kez Kevin Hern'e oy verdi. Son iki seçimde oyunu milletvekili olmamasına rağmen eski ABD Başkanı Donald J. Trump'tan yana kullanan Cumhuriyetçi Matt Gaetz de Hern'e oy verenler arasında yer aldı. 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti. İki milletvekili ise hiçbir adaya oy vermedi.

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YASAMA DURMA NOKTASINA GELDİ

ABD yasaları gereği, başkan seçilmeden Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri yemin ederek göreve başlayamıyorlar. Bu nedenle ABD'de yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşan federal devletin yasama organı durma noktasına geldi. Temsilciler Meclisi’ndeki en uzun seçim yarışı 2 ay sürmüştü.

ACİL BİR DURUMDA VEYA KRİZ ANINDA...

Mevcut durumda milletvekilleri acil bir durumda veya kriz anında yasama faaliyetlerini yerine getiremeyecek halde. Bu da ABD kamuoyunda "demokrasinin sınanması", "kişisel siyasi ihtirasların milletin çıkarlarının önüne geçmesi" diye yorumlanıyor.

Bu durumun "ülke için iyi olmadığına" dikkati çeken çok sayıda milletvekili, bir an önce başkanın seçilmesi için çağrıda bulunuyor.

Milletvekilleri bilhassa Temsilciler Meclisinde dış ilişkiler ve güvenlikle ilgili komiteler işleyemediği için ülkede yönetimsel aksaklıkların olabileceğine vurgu yapıyor.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi milletvekili Mike Gallagher, İstihbarat Komitesinde yer almasına rağmen, Temsilciler Meclisi güvenlik görevlilerinin kendisini "henüz izni olmadığı" gerekçesiyle Genelkurmay Başkanı'nın da olduğu bir toplantıya girmesine izin vermediğini söyledi.

Öte yandan, çok sayıda Cumhuriyetçi milletvekili, meclis başkanı seçilemediği için göreve başlayamadıklarından "Biden yönetiminin denetimsiz kaldığını" savunuyor.

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CUMHURİYETÇİLER BÖLÜNÜYOR

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yıldır ilk kez, üç gündür yapılan 9 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor.

Eski ABD Başkanı Trump'ın "McCarthy'e oy verin" çağrılarına rağmen kendisinin sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, bunun aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.

20 kadar Muhafazakar Cumhuriyetçi, McCarthy'i "müesses nizamın adamı" olmakla itham ederek, bütçe, vergiler, sınırların korunması ve Kongre'deki vekillerin görev süresi gibi hususlarda kendisine güvenmiyor.

Salı günü yapılan oylamada Cumhuriyetçilerin 203'ü MacCarthy, 10'u Andy Biggs'e oy vermişti.

Daha sonraki oylamalarda Byron Donalds'a oy veren Cumhuriyetçilerin birkaçı son iki oylamada haklarını Kevin Hern'den yana kullanıyor.

OYLAMALAR BAŞKAN SEÇİLENE KADAR SÜRECEK

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.

BAŞKAN NASIL SEÇİLİYOR?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım 2022'de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor.

Ancak bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Örneğin 6 milletvekili oylamada çekimser kalırsa, mevcut milletvekili sayısı 434 olan mecliste çoğunluk için gereken oyun 218 değil, 214 olması gerekiyor. (AA)


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ABD Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi

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