ABD’de yürekleri ağza getiren olay! Savaş gemisi suya inerken gemiye çarptı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde inşaatı tamamlanan savaş gemisi törenle suya indirildi. “Yandan fırlatma” olarak bilinen eski bir yöntemle savaş gemisi kızaktan indirilirken kendisini çeken geminin üzerine doğru düştü. Olay sırasında suda tehlikeli bir şekilde dalgalanma oluştu ve savaş gemisi kaydedilen görüntülerde bir anda gözden kayboldu.

YÖNTEM TARTIŞMA YARATTI

Kızakla kaydırarak geminin suya indirilmesi yöntemi kazanın eşiğinden dönüldüğü için güvenlik açısından tartışmalara neden oldu. Olay sırasında savaş gemisinin ne kadar hasar aldığına yönelik olarak resmi bir açıklama yapılmadı.