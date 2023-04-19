Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. ABD’de yürekleri ağza getiren olay! Savaş gemisi suya inerken gemiye çarptı

ABD’de yürekleri ağza getiren olay! Savaş gemisi suya inerken gemiye çarptı

19.04.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde USS Cleveland suya inerken yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. ABD'de yeni bir savaş gemisi, suya indirildiği sırada kendisini çeken gemiye çarptı. O anlarda devasa dalgalar oluştu. Kalabalığın izlediği anlarda ortaya çıkan görüntüler görenleri endişelendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde inşaatı tamamlanan savaş gemisi törenle suya indirildi. “Yandan fırlatma” olarak bilinen eski bir yöntemle savaş gemisi kızaktan indirilirken kendisini çeken geminin üzerine doğru düştü. Olay sırasında suda tehlikeli bir şekilde dalgalanma oluştu ve savaş gemisi kaydedilen görüntülerde bir anda gözden kayboldu.

YÖNTEM TARTIŞMA YARATTI

2

Kızakla kaydırarak geminin suya indirilmesi yöntemi kazanın eşiğinden dönüldüğü için güvenlik açısından tartışmalara neden oldu. Olay sırasında savaş gemisinin ne kadar hasar aldığına yönelik olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti

 5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

 Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

 Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

 11 yaşında milyoner oldu! “15 yaşında emekli olacağım”

11 yaşında milyoner oldu! “15 yaşında emekli olacağım”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti
Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...
Anahtar Kelimeler:
Amerika savaş gemisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Kıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktı

Kıyafet seçimiyle sosyal medyayı yaktı! Gören bir daha baktı

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Yaz ona erken geldi! Islak tişörtüne iç çamaşırı giymeyince...

Yaz ona erken geldi! Islak tişörtüne iç çamaşırı giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.