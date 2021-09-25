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ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?

25.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Karel, sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti. Ülkedeki artan fiyatlardan dert yanan Karel, son olarak sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tolga Karel, 'Türkiye'ye dönecek misin?' sorusuna da cevap verdi.

ABD'deki hayat pahalılığından şikayet eden Tolga Karel Türkiye'ye dönecek mi?

'Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Tolga Karel, her şeyi ardında bırakarak Amerika'ya gitmişti. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başladı.

Verdiği röportajlarda "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin iki yıl içinde hangi boyuta geldiğini açıklayacağım" diyen ünlü oyuncu önce evini aldı şimdi de Amerika'da şirket kurdu.

Evine 320 bin dolar ödeyen Tolga Karel Amerika'da kaldığı süre içerisinde altı TIR satın aldı ve kendi lojistik firmasını kurdu. Amerika'da hayal ettiği yaşama kavuşan Tolga Karel, sosyal medya hesabında ülkede artan fiyatlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

ABD'de yaşayan Tolga Karel: Her şey çok pahalıABD'de yaşayan Tolga Karel: Her şey çok pahalı

Tolga Karel, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Karel, bir takipçisinin 'Plan program az da olsa yaşam sermayesi koymadan veya bir iiş bulmadan gelenlerin durumu içler acısı. Geri dönenler oluyor. Biz dahi vatandaşlığı alıp, durumlar devam ederse gitme taraftarıyız 2-3 yıla' sözlerine şöyle karşılık verdi:

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"Benim için dönüş bu saatten sonra zor dostum. Zira ailem, eşim, çocuklarım buralı... Ve burada yaşamaktan mutlular ama tamamı Türk bireylerden oluşan bir ailenin dönmesi çok daha mantıklı duruyor."


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tolga Karel
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