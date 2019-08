Universal Pictures yapımını üstlendiği yeni filmi The Hunt’la ilgili aldıkları kararı açıkladı. Dünyaca ünlü dizi Lost'un yaratısı Damon Lindelof'un senaristliğini üstlendiği korku filminin tanıtımlarını durdurma kararı alan şirket, gerekçe olarak ABD’de yaşanan silahlı saldırıları gösterdi. Dünyaca ünlü dizi Lost'un yaratısı Damon Lindelof'un senaristliğini üstlendiği film, bir grup insanın birer birer avlanmasını konu ediniyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Teksas eyaletinin El Paso şehrindeki bir AVM'de silahlı saldırı yaşanmıştı. Bunun ardından ise 34 kişi hayatını kaybetmişti. Korku türündeki The Hunt filmi de yaşanan bu olaya benzer bir konuyu içeriyor. Bu nedenle Universal Pictures, ölenlere saygı amacıyla The Hunt'ın yapılan tüm reklamlarını durdurma kararı aldı. Geçici olarak ertelenen reklamların yanı sıra yayınlanacak olan fragman ve haberlerin de planlanandan çok daha sonrasında paylaşılacağı belirtildi. Craig Zobel'ın yönetmenliğini yaptığı The Hunt, on iki kişiden oluşan ve birbirini tanımayan bir grup insanın birer birer avlanmasını konu ediniyor.