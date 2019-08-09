Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Teksas eyaletinin El Paso şehrindeki bir AVM'de silahlı saldırı yaşanmıştı. Bunun ardından ise 34 kişi hayatını kaybetmişti. Korku türündeki The Hunt filmi de yaşanan bu olaya benzer bir konuyu içeriyor. Bu nedenle Universal Pictures, ölenlere saygı amacıyla The Hunt'ın yapılan tüm reklamlarını durdurma kararı aldı. Geçici olarak ertelenen reklamların yanı sıra yayınlanacak olan fragman ve haberlerin de planlanandan çok daha sonrasında paylaşılacağı belirtildi. Craig Zobel'ın yönetmenliğini yaptığı The Hunt, on iki kişiden oluşan ve birbirini tanımayan bir grup insanın birer birer avlanmasını konu ediniyor.

Filmin hikayesi ise şöyle: On iki yabancı bir açıklıkta uyanır. Nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini hiçbiri hatırlamamaktadır. Daha da önemlisi çok özel bir amaç için seçilmiş olduklarını bilmemektelerdir. Karanlık bir internet komplo teorisinin gölgesinde, bir grup küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avlama etkinliği düzenlemektedir. "Av" adını verdikleri bu etkinlik için de ilk kez bir araya gelmişlerdir. Devasa bir ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 kişiyi tek tek avlamayı hedeflemektedirler. Fakat bu seçkin zenginlerin kötücül planı raydan çıkarılmak üzeredir. Avlananlardan biri olan Crystal, bu tehlikeli oyunu bütün avcılardan daha iyi bilmektedir. Tek tek avcıları ava dönüştüren genç kadın, birer birer avcıları elerken tüm bu planın ortasındaki gizemli kadına doğru adım adım ilerlemeye başlar...

The Hunt'ın oyuncu kadrosunda ise Betty Gilpin'in yanı sıra güzel oyuncu Emma Roberts, Justin Hartley, 2 Oscar ödülü sahibi başarılı oyuncu Hilary Swank, Glenn Howerton, Teri Wyble, Ike Barinholtz, Macon Blair ve Oscar adaylığı bulunan Amy Madigan yer alıyor.

The Hunt'ın ülkemizdeki izleyicileriyle 27 Eylül'de buluşması bekleniyor.



