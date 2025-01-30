ABD'deki uçak kazasını saniye saniye gördü! Helikopterle çarpışma anını böyle anlattı: "Beyaz işaret fişeği gördüm"

MYNET|DIŞ HABERLER American Airlines'a ait PSA Airlines uçağının Washington DC'de bir BlackHawk helikopterine çarpmasıyla gece boyunca kaos dolu anlar yaşandı. Yolcu uçağında 60 yolcunun ve 4 mürettebatın bulunduğu ve , ABD ordusuna ait helikopterde ise üç askeri personel bulunduğu bildirildi.

HAVADA ÇARPIŞIP NEHRE DÜŞTÜLER

Olay , 5342 sefer sayılı uçağın Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'na inmeye hazırlandığı sırada meydana geldi ve hem uçak hem de helikopter Potomac Nehri'ne düştü.

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE YEMEK YİYORDU

Kazanın yaşandığı sırada Jimmy Mazeo isimli bir genç kız arkadaşıyla yakındaki bir parkta akşam yemeği yerken olaya da şahit oldu. Kaza anında gökyüzünde beyaz işaret fişekleri gören Mazeo, acil servis olay yerine gelene kadar olanların ciddiyetinin farkına varamadı.

"GERÇEKTEN HAYRETE DÜŞTÜM"

WUSA9'a konuşan Mazeo, "İtfaiye araçlarının asfalta doğru gittiğini ve polis arabaları ile teknelerin geldiğini görene kadar pek fazla düşünmedik. Çılgıncaydı. Görüntünün ilk başta kayan yıldızlar olduğunu zannettik. Gerçekten hayrete düştüm. Elbette bu gece olanlar korkunç, ama olanları görmemiz çılgıncaydı. Bu olaya karışan herkes için dua ediyorum" dedi.