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ABD'den Omicron kararı! Tüm yolculardan istenecek

19.12.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı dünyada yayılmaya devam ederken ABD, tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın negatif PCR testi ibraz etme zorunluluğu getirdi.

ABD'den Omicron kararı! Tüm yolculardan istenecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi.

TÜM YOLCULARDAN PCR TESTİ İSTENECEK

Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. Yolcular ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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