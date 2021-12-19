ABD'den Omicron kararı! Tüm yolculardan istenecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelere giriş tablosunu güncelledi.

TÜM YOLCULARDAN PCR TESTİ İSTENECEK

Yapılan güncellemenin ardından ABD'ye gidecek olan tüm yolculardan aşı durumuna bakılmaksızın uçuşlarından en fazla 24 saat önce PCR testi yaptırması gerekiyor. Yolcular ellerindeki negatif PCR testi ibrazıyla birlikte seyahatlerini gerçekleştirebilecekler.

Daha önce yolcular ABD'ye giden yolcular koronavirüs aşısı veya 72 saat önceden alınmış negatif PCR testi ibraz ediyorlardı.

Kaynak: DHA

