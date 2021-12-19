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Başına gelmeyen kalmadı! Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

19.12.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da görevli doktor Metin Er'in boşanma davasında başına gelmeyen kalmadı. Boşanma davası için avukat ağabeyi ile 40 bin liraya anlaşan Er, ağabeyinin dosyayı takip etmediğini ve parasını alamadığını iddia ederek icra göndermesi üzerine büyük şok yaşadı.

Diyarbakır'da görevli doktor Metin Er, boşanma davasında ağabeyinin dosyayı takip etmediğini daha sonra parasını alamadığını iddia ederek icra göndermesiyle şaşkına döndü. Daha sonra mahkemede eşinin boşanmak istememesi üzerine davanın reddedilmesi ve yeniden dava açılabilmesi için aradan 3 yıl geçmesi gerektiğini öğrenen doktor Er, "Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım" dedi.

AĞABEYİYLE 40 BİN TL'YE ANLAŞTI

Er, 2013 yılında evlendiği polis memuru eşi F.E. ile iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Diyarbakır'da aile mahkemesine boşanma davası için başvuru yapan Er, İstanbul'da avukat olan ağabeyi M.E.'ye dosyasını verdi. Normalde 10 bin lira olan avukatlık ücreti yerine ağabeyi yeni büro açtığı için ona destek olmak amacıyla 40 bin lira avukatlık ücreti konusunda ağabeyi ile anlaştı. Dr. Metin Er, aradan yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen dava görülmeyince mahkeme kalemine gitti.

AĞABEYİ İCRA GÖNDERDİ

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre burada dava dosyasında ağabeyine verdiği vekâletnamenin dışında başka bir belge ve bilgi olmadığını gördü. Yaklaşık bir yılda ağabeyinin hiçbir şey yapmadığını öğrenince onu azletti ve başka bir avukat tuttu. Duruşma gününü beklemeye başlayan doktor geçtiğimiz Nisan ayında bir şok daha yaşadı. Azlettiği ağabeyi M.E. 38 bin liralık avukatlık ücreti almadığını öne sürerek icra gönderdi. Samsun'daki adresine gönderilen icradan bilgisi olmayan Er, maaş kesintisi olunca bunu fark etti.

EŞİ BOŞANMAK İSTEMEDİ

Geçen Eylül ayındaki duruşmada 'kesin boşanacağım' gözüyle bakan Doktor Er mahkemede eşi boşanmak istemeyince bir şok daha yaşadı. Polis olan eşi mahkemede "Ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum" deyince dava reddedildi.

"İNSANIN KARDEŞİ BUNU YAPAR MI?"

Tekrar dava açmak için aradan 3 yıl geçmesi gerektiğini öğrenen doktor Metin Er, "Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım. İnsanın kardeşi bunu yapar mı? Normalde avukatlık ücreti olarak 10 bin liraymış, ben 40 bin liraya anlaştım. Ancak kendi ağabeyim beni mağdur edip, icra gönderdi" dedi.

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Diyarbakır
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