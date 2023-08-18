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ABD'den onay geldi! Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16... Eğitimlerden sonra gönderilecek

18.08.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak bir karar geldi. ABD, Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları göndermesini onayladı. Karara göre Danimarka ve Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından savaş uçaklarını ülkeye gönderecek.

ABD'den onay geldi! Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16... Eğitimlerden sonra gönderilecek

ABD, Rusya'ya karşı savunma gücünü arttırmak amacıyla Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16 gönderilmesine onay verdi. ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine yönelik taleplerinin onaylanması konusunda güvence veren mektuplar gönderdiği ifade edildi.

EĞİTİMLERDEN SONRA GÖNDERİLECEK

ABD tarafından alınan karara göre Danimarka ve Hollanda, Ukraynalı pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından savaş uçaklarını ülkeye gönderecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderilmesine yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Konuyu Avrupalı ortaklarımızla daha detaylı görüşeceğiz" dedi.

Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen ise yaptığı açıklamada, konuyu yakın müttefiklerle görüştüklerini ve yakın zamanda daha somut adımlar atılmasını beklediğini söyledi.

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F-16 EĞİTİMİ VERİLMEYE BAŞLANMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayında Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi almalarını onaylamış, Danimarka'da 11 ülke tarafından Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmeye başlanmıştı. Danimarka ve Hollanda, pilotların eğitilmesi, uçakların bakımı ve Ukrayna'ya F-16 gönderilmesi gibi uluslararası çabalara öncülük ediyor. (İHA)

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Ukrayna F-16 abd

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