HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Rusya’ya Navalny uyarısı: Sonuçları olur!

ABD’den Rusya’ya Navalny uyarısı: Sonuçları olur!

19.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rus muhalif Alexei Navalny'nin hapishanede ölmesinin "sonuçları" olacağı konusunda Rusya'yı uyardı.

ABD’den Rusya’ya Navalny uyarısı: Sonuçları olur!

Rusya’da hapishanede bulunan Rus muhalif Alexei Navalny’nin sağlık durumunun her geçen gün kötüleşmesi sebebiyle birçok ülke Rusya’ya karşı endişelerini dile getirirken ABD, Rusya’ya uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden Navalny’nin tıbbi tedavisinin "tamamen haksız ve tamamen uygunsuz" olduğunu belirtirken Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, "Navalny ölürse sonuçları olacağını" ve Rusya'nın "uluslararası toplumdan sorumlu tutulacağını" söyledi.

Bununla birlikte İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği de Rus muhalif Navalny’nin tedavisine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Doktorları geçtiğimiz gün Alexei Navalny'nin akut sırt ağrısı ve bacak uyuşması şikayetleri sebebiyle tedavi gördüğünü ve acil tıbbi müdahale yapılmazsa "önümüzdeki birkaç gün içinde öleceğini" belirtmişti.

‘NAVALNY DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR’

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi ise Navalny'nin dikkat çekmeye çalıştığını hapishanede ölmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

31 Mart'ta kendi sağlık ekibini görmesine izin verilmediği gerekçesiyle açıklık grevine başlayan Navalny’nin doktorları, son kan testi sonuçların her an böbrek yetmezliği ya da kalp krizi geçirebileceğini gösterdiğini belirtmişti.

NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ

20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.

Daha sonra ülkesine dönen Navalny 2014'te zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Öldürdükten sonra da devam ettiKorkunç! Öldürdükten sonra da devam etti
Gösteri uçağı denize zorunlu iniş yaptı!Gösteri uçağı denize zorunlu iniş yaptı!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Rusya

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Ölenlerin sayısı 730'u aştı!

Ölenlerin sayısı 730'u aştı!

Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Dünya futbolu karışıyor! UEFA'ya rest çektiler

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

Rusya savaş çanlarını çaldı: Kan gölüne döner!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Uyarılar art arda geldi: Toz taşınımı bu gece başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

'Maalesef' diyerek duyurdu, 10 saat sonra hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Bilim Kurulu üyesi böyle duyurdu: 4 kat azaldı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Semra Özal Turgut Özal'ın son anlarını anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.