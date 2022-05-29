ABD'den UFO itirafı geldi, NASA harekete geçti: Dev bir adım!

UFO'ların varlığı büyük tartışma konusu. Ancak geçtiğimiz haftalarda UFO'larla alakalı önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Tüm gözlerin kilitlendiği bu toplantıda söylenenler ise UFO'ların varlığıyla alakalı önemli ayrıntıları gündeme getirdi.

YAKLAŞIK 50 YIL SONRA İLK KEZ

Geçtiğimiz haftalarda, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaklaşık 50 yıl aradan sonra ilk kez tanımlanamayan uçan nesnelerle (UFO) ilgili halka açık oturum yapıldı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarata Karşı Koyma ve Terörle Mücadele Alt Komitesindeki halka açık toplantıya ABD Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Ronald Moultrie ile katılan Bray'in itirafı ise oturuma damgasını vurdu.

UFO İTİRAFI GELDİ! ANDRE CARSON: ULUSAL TEHDİT

Scott Bray, "Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün ön raporunun kamuoyuna sunulmasından bu yana tanımlanmayan hava olayları ihbarları 400’e çıktı. Direktörlüğün geçen yılki raporunda 2004 ila 2021 yılları arasında toplam 144 ihbar vardı." dedi. Bray, aynı cisimlerden çok sayıda görüldüğü zamanların da olduğunu ve bunların "birçok ABD donanma araçlarınca" da gözlemlendiğini söyledi. ABD müttefiklerince ve Çin tarafından da bazı olayların gözlemlendiğini söyleyen Bray, ABD araçlarının, söz konusu tanımlanmayan cisimlerle herhangi bir iletişime geçmeye çalışmadığını ve iletişim sinyali almadığını belirterek "(Tanımlanmayan cisimlerle) herhangi bir çarpışma olmadı ancak en az 11 kez yakından geçme vakası var." ifadelerini kullandı.

Oturuma başkanlık eden ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andre Carson ise "Tanımlanamayan Hava Olayları potansiyel bir ulusal güvenlik tehdididir. Ve bu şekilde ele alınmaları gerekiyor" dedi.

NASA'DAN DEV ADIM

'Tanımlanamayan Hava Olayları' (UAP) ile ilgili ilk halka açık oturumun ardından ise ilginç bir gelişme yaşandı. İngiliz Daily Mail gazetesi, NASA'nın sonunda UFO arayışına dahil olabileceğini ortaya çıkardı.

Gazetenin haberine göre, Bir NASA sözcüsü, uzay tabanlı dünya gözlemlerinde uzmanlık sağlamanın yollarını değerlendirdiğini doğruladı. Bu, daha önce tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgisi olduğu yönündeki tüm iddiaları reddeden yönetim için dev bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynaklar, projenin uzayda tanımlanamayan nesnelerle karşılaşan herhangi bir astronottan kanıt toplamayı, herhangi bir anormal bulgunun araştırılmasına yardımcı olmak için önceki görevlerden görüntüleri ve verileri incelemeyi içerebileceğini söyledi.

Kaynaklar, Pentagon UFO ekibinin, soruşturmalarının bir parçası olarak NASA'dan birkaç uzay görevindeki kameralardan elde edilen görüntüleri istediğini de ortaya çıkardı.

Kaynak, NASA'nın çalışmasının, Kongre tarafından ABD hava sahasında ve ötesinde garip nesnelerin oluşturduğu tehditleri araştırmakla görevlendirilen Savunma Bakanlığı'nın UAP görev gücününün eksiklerini tamamlayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynağa göre NASA görmezden gelmek yerine, bu konuyu ele alarak doğru olanı yapıyor.

