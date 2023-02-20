ABD'den Ukrayna'ya sürpriz ziyaret! Biden, Zelenskiy ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1. yıl dönümüne günler kala başkent Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Seyahat programında Polonya'ya gideceği paylaşılan Biden'ın Kiev'e plansız ziyareti dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Biden ile fotoğraf paylaşarak, "Joseph Biden, Kiev'e hoş geldiniz! Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir desteğin işaretidir" ifadelerini kullandı.

“EK YAPTIRIMLAR AÇIKLAYACAĞIZ”

Öte yandan Beyaz Saray tarafından Biden’ın Ukrayna ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünya, Rusya'nın Ukrayna'yı acımasız işgalinin birinci yıl dönümüne hazırlanırken, bugün Başkan Zelenski ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek için Kiev'deyim. Putin yaklaşık bir yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna'nın zayıf olduğunu ve Batı'nın bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha uzun süre dayanabileceğini düşündü. Ama fena halde yanılıyordu. Bugün Kiev'de Başkan Zelenski ve ekibiyle Ukrayna'ya verdiğimiz desteği daha kapsamlı bir şekilde görüşmek üzere bir araya geliyorum. Ukrayna halkının bombardımanlarından korunmasına yardımcı olmak için topçu mühimmatı, hava gözetleme radarları dahil olmak üzere kritik ekipmanın ek teslimatını duyuracağım. Bunu bu hafta içinde paylaşacağım, Rusya'nın savaş makinesini desteklemeye çalışan seçkinlere ve şirketlere karşı ek yaptırımlar açıklayacağız. Geçen yıl ABD, Ukrayna'yı savunmaya yardımcı olmak için Atlantik'ten Pasifik'e uluslardan oluşan bir koalisyon kurdu ve benzeri görülmemiş askeri, ekonomik ve insani destek sağladı ve bu destek devam edecek.”

Biden ayrıca Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Doğu bölgesindeki diğer ABD müttefiklerinin liderleriyle görüşmek üzere Polonya’ya gideceğini bildirdi.

İHA-DHA

