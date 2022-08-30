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ABD gemisini ele geçirmeye çalıştılar! Halat atıp çekerken yakalandılar

30.08.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşandı. ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir insansız yüzey gemisini (USV) ele geçirmeye çalışırken görüldüğünü ve ABD kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD gemisini ele geçirmeye çalıştılar! Halat atıp çekerken yakalandılar

ABD, İran Devrim Muhafızları'nın Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu'na ait insansız bir gemiyi ele geçirmeye çalıştığını, ancak bu girişimin engellendiğini açıkladı.

ABD Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Donanmasına ait bir destek gemisinin ABD 5. Filosu'nun kontrolündeki bir insansız gemiyi 29-30 Ağustos gecesi Basra Körfezi'nde ele geçirmesini engelledik." ifadesi kullanıldı.

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Yerel saat ile dün 23.00 sularında Shahid Bzairar isimli İran Devrim Muhafızları gemisinin, 5. Filo'ya ait Saildrone Explorer isimli gemiyi ele geçirmeye çalıştığının fark edildiği aktarılan açıklamada, söz konusu geminin yakınlarında bulunan USS Thunderbolt isimli devriye gemisinin olaya müdahale ettiği belirtildi.

HELİKOPTER HAVALANDI

Ayrıca Bahreyn'de bulunan üsten MH-60S Sea Hawk tipi bir helikopterin de kaldırıldığına işaret edilen açıklamada, müdahale sonucunda İran gemisinin ABD gemisiyle kurduğu çekme bağını kopardığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Brad Cooper'ın, "İran Devrim Muhafızları'nın eylemleri alçakçadır, mazur görülemez ve profesyonel denizcilik kuvvetinin davranış biçimine uygun değildir." şeklindeki ifadesine yer verildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran gemi abd
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