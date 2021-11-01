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ABD, Huawei ve ZTE'ye yönelik kısıtlamaları sıkılaştıracak

01.11.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Senatosu, güvenlik tehdidi olarak gördükleri bazı firmaların ekipman lisanslarına erişmesini önleyecek bir yasayı onaylamak için bu haftanın başlarında oy kullandı.

ABD, Huawei ve ZTE'ye yönelik kısıtlamaları sıkılaştıracak

Son gelen bilgilere göre yeni yasa tasarısı, ABD hükümetinin Çin telekomünikasyon devini kısıtlamaya yönelik son hamlesi olan Güvenli Ekipman Yasası olarak geçiyor. Bu yasa tasarısı geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi'ne getirildi, yasa 420-4 oyla onaylandı ve şimdi imzası için Başkan Joe Biden’a gönderildi.

Özellikle, ABD’li milletvekillerinin en son tepkisi, Huawei ve SMIC gibi kara listeye alınmış Çinli markaların tedarikçilerine hala 61 milyar dolar değerinde ihracat lisansı verildiğinin tespit edilmesinden sonra geldi.

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"TELEKOMÜNİKASYON AĞIMIZDA YERİ YOK"

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, “Huawei ve ZTE gibi Çin devleti tarafından yönetilen ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden şirketlerin telekomünikasyon ağımızda yeri yok.”  dedi.

Bu yeni yasa tasarısı, FCC’nin (Federal İletişim Komisyonu), “Kapsanan Ekipman veya Hizmetler Listesi”ndeki firmalara yeni ekipman lisansları vermesini veya incelemesini engelleyecek. 

Bilmeyenler için söyleyelim, Huawei ve ZTE 2019’da ABD'nin ticaret kara listesine alındı. İki şirket daha sonra ulusal güvenlik tehditleri olarak belirlendi ve ABD iletişim ağından men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei
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