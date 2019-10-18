HABER

ABD ile Türkiye’nin mutabakatı üzerine Rusya’dan ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 00:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ABD heyeti ile Barış Pınarı Harekatı üzerine vardığı anlaşma hakkında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın öncelikli olarak 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalıştığını kaydetti.

ABD ile Türkiye’nin mutabakatı üzerine Rusya’dan ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin ABD heyeti ile Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üzerine vardığı anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, “Türkiye’nin kendi sınır güvenliği ile ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Biz 1998 yılında yapılan ‘Adana Mutabakatı’nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz. Suriye’nin otoritesi ve Kürt oluşumları ve liderleriyle Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sorunun diyalog yoluyla çözülmesini savunuyoruz” dedi.

'SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNİ VE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDECEK ŞARTLAR OLUŞTURULMALI'

Suriye’nin toprak bütünlüğü dahilinde yeniden bir yol belirlenmesi gerektiğini belirten Lavrov, “Bu yollar Türkiye’nin sınır güvenliği ve hassasiyetleri doğrultusunda uygulanmalı. Ortadoğu’nun bir kısmında biriken çelişkiler göz önüne alındığında bunu çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ancak başarılı olunması için tüm çabamızı sergileyeceğiz” dedi.
Lavrov, ABD ile Türkiye arasında anlaşmaya varılan mutabakat ile ilgili olarak, “Suriye’nin egemenliğini ve Türkiye’nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı” ifadelerini kullandı.

“Bazı ülke liderlerinin Türkiye’nin operasyonunun meşru olmadığını savunmasını nasıl yorumluyorsunuz?” sorusuna ise Lavrov, “Biz zaten net ifadeler kullandık. Türkiye’nin şu anda Suriye’de varlığını koruyan terörist tehditlere karşısında sınır güvenliğini korumaya çalışmasını meşru olarak görüyoruz. Aynı zamanda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” şeklinde cevap verdi. (İHA)

Son dakika: ABD heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama!Son dakika: ABD heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Mutabakat Rusya

En Çok Okunan Haberler

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

Tahkim Kurulu'ndan kural hatası kararı!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

Türkiye'den ilk açıklama: Bu bir ateşkes değil!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC’de Yunan savaş uçakları tahriki

Yunan uçaklarından KKTC'de sınır ihlali

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap: Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Üst üste korkunç kazalar! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Suriyeli açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.