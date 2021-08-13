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  4. ABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

ABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

13.08.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyonun başladığını açıkladı. Öte yandan BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'da durumun kontrolden çıktığı uyarısını yaptı.

ABD: Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesi için operasyon başladı

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, hafta sonu bölgede olacağını ve operasyonun başladığını açıkladı.

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Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'a tahliye için gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında savunma haklarının olduğunu ve her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

"KONTROLDEN ÇIKTI"

Diğer yandan BM Genel Sekreteri Guterres ise Afganistan'da durumun "kontrolden çıktığı" uyarısı yaparak, Taliban'a saldırılarına son vermesi ve müzakere çağrısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan
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