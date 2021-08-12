Afganistan'da neler oluyor? Art arda açıklamalar

Afganistan'da sular durulmuyor. Bölgeye dair Almanya, ABD ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar gelirken Afganistan'daki Herat vilayetinin merkezinin Taliban’ın kontrolüne geçtiği öğrenildi.

ABD'DEN KABİL'DE TAHLİYE HAMLESİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.

BÜYÜKELÇİLİK AÇIK KALACAK

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile koordinasyon ve planlanma için konuştuğunu ifade eden Price, ''Şunu netleştirelim, Büyükelçilik açık kalıyor. Afganistan'daki diplomatik çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. ABD, Özel Göçmen Vizesi başvuruları dahil konsolosluk hizmetlerini desteklemeye, Afgan hükümeti ve Afgan halkı ile diplomatik ilişkilerine devam edecek.'' diye konuştu.

Özel Göçmen Vizesi'ne başvuran Afganları ABD'ye yerleştirmeye yönelik çabaların devam edeceğini ve şimdiye kadar aralarında Afgan çevirmen ve ailelerinin de olduğu 1200 kişinin ABD'ye getirildiğini söyleyen Price, ''İlerleyen günlerde günlük ek uçuşlar başlayacak.'' ifadesini kullandı.

ABD'nin askeri birliklerinin ardından şimdi de Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelini askeri uçaklarla çekmesinin Taliban'ın saldırılarıyla karşı karşıya olan Afgan halkına ne tür bir mesaj göndereceğinin sorulması üzerine Price, ABD'nin Afgan halkını ''terk etmediğini'', desteğinin devam ettiğini, büyükelçiliğin açık kalacağını ve insani yardımların süreceğini kaydetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Afganistan’daki tahliyelere destek için Kabil Havalimanına yaklaşık 3 bin asker göndereceğini açıkladı.

ABD TÜM VATANDAŞLARININ AFGANİSTAN'DAN AYRILMASINI İSTEDİ

ABD’nin Kabil Büyükelçiliği, tüm ABD vatandaşlarına bir an önce Afganistan'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, Afganistan’daki ABD vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD'lilerin mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmeleri istenen uyarıda, uçak bileti satın alamayacak durumda olanların kendileriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Uyarıda, ABD vatandaşı olup eşi veya reşit olmayan çocuğu için göçmen vizesi beklerken ülkeden ayrılmayı erteleyenlerin de büyükelçilikle temas kurmaları istendi.

ALMANYA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI: EN KISA SÜREDE AFGANİSTAN'I TERK EDİN

ABD birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi devam ediyor. Almanya, Afganistan’daki vatandaşlarına en kısa sürede Afganistan’ı terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Vatandaşlarına ülkeyi tarifeli uçaklarla terk etmeleri uyarısında bulunan Almanya, güvenlik durumunun giderek kötüleştiği için ticari uçuşların ne kadar daha devam edeceği konusunda garanti verilemeyeceğini bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, Taliban güçlerinin Afganistan’da ilerleyişini endişeyle takip ettiklerini belirtti. “Taliban’ın halifeliği getirmesi, ülkeyi tamamen ele geçirmesi ve şeiratı getirmesi durumunda Afganistan’a her yıl yaptığımız 430 milyon euroluk yardımı da keserek 1 cent bile yardım etmeyiz” diyen Maas, NATO ve uluslararası yardımlar olmadan Afganistan’ın tek başına ayakta duramayacağı aktardı.

“Amerikan güçleri olmadan Afganistan’daki hiçbir NATO askeri güvende değildir”

Taliban’ın kontrolündeki bölgelerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Maas, “ABD’nin Afganistan‘dan çekilme kararı tüm NATO birliklerinin de ülkeyi terk etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Çünkü Amerikan güçleri olmadan Afganistan’daki hiçbir NATO askeri güvende değildir“ dedi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, Taliban’ın 90 gün içinde ülke yönetimini ele geçireceği yönündeki iddialara değinerek, “Bu en kötü senaryodur“ dedi.

ALMANYA AFGANLARIN SINIR DIŞI EDİLMESİNİ ASKIYA ALDI

Alman İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban‘ın ilerleyişinin artması neticesinde meydana gelen savaş ortamından dolayı, Almanya’da haklarında sınır dışı edilme kararı verilen Afganların sınır dışı edilmelerinin erteleneceği kaydedildi.

İNGİLTERE DE DUYURDU

İngiltere de İngilizleri tahliye etmek amacıyla Afganistan’a 600 asker göndereceğini duyurdu.

TALİBAN, AFGANİSTAN'IN EN BÜYÜK 3. KENTİ HERAT'IN MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

ABD birliklerinin Afganistan’dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Taliban, Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti Herat vilayetinin merkezini ele geçirerek kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısını son 7 günde 11’e yükseltti. Haftalardır Taliban tarafından kuşatma altında olan Herat, önemli ticaret yolları üzerinde ve İran’a açılan bir kapı olarak görülüyor. Taliban ayrıca, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Taliban güçleri şu ana kadar, Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

BİNDEN FAZLA SİVİL ÇATIŞMALARDA HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan’ın en büyük ikinci şehir olan Kandahar’da ise şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi. Taliban ilerleyişi nedeni ile binlerce sivil evlerini terk ederek, çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil’e göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Afganistan’da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.

TALİBAN'IN TESLİM OLAN AFGAN ASKERLERİNİ İNFAZ ETTİĞİ İDDİASI

ABD’nin Afganistan Büyükelçiliği, Taliban’ın teslim olan Afgan askerlerini infaz ettiğine dair haberler olduğunu ifade ederek, bunun "son derece rahatsız edici olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini" belirtti.

Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) ise, son günlerde Kabil’e yaklaşık 72 bin çocuğun geldiğini ve bu çocukların çoğunlukla sokaklarda uyuduğu ifade etti.

TALİBAN'IN 90 GÜNDE BAŞKENT KABİL'İ ELE GEÇİRECEĞİ İDDİASI

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

BIDEN 14 NİSAN'DA GERİ ÇEKİLMEYİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı. (İHA/AA)



