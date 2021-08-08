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  4. ABD'li doktorlardan dikkat çeken 'delta' yorumu: İlk çıktığı zamana dönüldü

ABD'li doktorlardan dikkat çeken 'delta' yorumu: İlk çıktığı zamana dönüldü

08.08.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 aşısı dünya çapında korkuyla karşılanmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son açıklama ise bu durumun kırıldığını söylüyor. Covid-19 aşısına karşı oluşan olumsuz görüşün yıkılmasını sağlayansa Delta varyantı. ABD'li doktorlar, Delta varyantının Covid-19 aşısına karşı ilginin artmasını sağladığı görüşünde.

ABD'li doktorlardan dikkat çeken 'delta' yorumu: İlk çıktığı zamana dönüldü

ABD'li Baş Eczacı Floyd Talley, Delta varyantının Covid-19 aşısına başvuruları olumlu etkilediğini söyledi. Ülkenin Louisiana eyaletindeki New Orleans kentinde de, Delta varyantı korkusu yaşayan insanların, Covid-19 aşısına bakış açısı değişti. Pek çok kişinin Covid-19 aşısı konusunda olumlu düşündüğünü söyleyen Baş Eczacı Floyd Talley, aşı randevularında büyük bir artış olduğunu ve aşının ilk çıktığı zamanlara dönüldüğünü söylüyor.

Aşılamaların ilk başladığı günden bu zamana geçen sürede aşıya olan ilginin azaldığı gözleniyordu. Bunun başlıca sebepleriyse, Covid-19 aşısının henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onay almaması ve vakaların düşüşüyle aciliyet duygusunun ortadan kalkması olarak gösteriliyordu.

ZORUNLU KARANTİNA VE ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI KARARINA AYDA BİR TEST İSTEĞİ EKLENMİŞTİ

Covid-19 vaka sayısında düşüş yaşanmaması ise yerel yetkilileri aşıyı zorunlu kılmak yerine farklı tedbirlere yönlendirmişti. Okullarda virüse maruz kalan öğretmen ve öğrencilere zorunlu karantina kararını uygulamaya sokan yetkililer, çalışanlara ücretsiz izin gibi bazı tedbirleri de devreye sokmuştu. Louisiana Devlet Üniversitesi, Euronews'te yer alan habere göre, aşılanmamış öğrencilerden ayda bir negatif test sonucu isteyeceğini açıklamıştı. Eczacı Talley, bu tarz uygulamaların öğrencileri aşıya teşvik ettiğini belirtti.

Doktorlara göre, bu önlemler yeterli ve güçlü değil ancak aşıya teşvik konusunda etki yaratmaya başladı.

'TAM ONAY' KARARI MI ENDİŞE YARATIYOR?

Eczane sahibi Dana Antoon'a göre ise ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden onayın beklenenden geç gelmesi insanlarda aşı güvensizliği yaratarak süreci uzatıyor. Antoon, "Gıda ve İlaç Dairesi'nden tam onay aldığında aşı talebinin büyük bir artış yaşayacağına güçlü bir şekilde inanıyorum" şeklinde konuşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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