ABD'li Olimpiyat kaykaycısı Nyjah Huston kazandığı bronz madalyanın son halini gösterdi! "Kaliteyi arttırmak lazım"

ABD Milli Takımı kaykaycısı Nyjah Huston 29 Temmuz'da erkekler sokak finalinde bronz madalya kazandıktan sonra yakın zamanda ülkesine geri döndü.

Amerika'ya geldikten sonra madalyasında deformasyon olduğunu fark eden Huston sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bu durumu gösterdi.

Instagram hikayesine eklediği madalya fotoğraflarına Huston, "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar. Ancak biraz terleyerek tenimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra düşündüğünüz kadar kaliteli olmadıkları ortaya çıktı" eklemesini yaptı.

Bu yılki oyunların madalyaları Parisli mücevher evi Chaumet tarafından tasarlandı ve Paris Darphanesi tarafından üretildi. Paris Darphanesi, 28 Ağustos'ta başlayacak Olimpiyatlar için 2.600, Paralimpik Oyunları için ise 2.400 madalya üretti. Oxford Economics'e göre altın madalyanın değeri 1.027 dolar olarak tahmin ediliyor.