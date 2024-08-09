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    4. ABD'li Olimpiyat kaykaycısı Nyjah Huston kazandığı bronz madalyanın son halini gösterdi! "Kaliteyi arttırmak lazım"

    ABD'li Olimpiyat kaykaycısı Nyjah Huston kazandığı bronz madalyanın son halini gösterdi! "Kaliteyi arttırmak lazım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.08.2024 10:56
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    ABD Milli Takımı kaykaycısı Nyjah Huston, kazandığı bronz madalyanın kalitesinin, madalyayı aldıktan sadece birkaç gün sonra bozulmaya başladığını gösteren bir paylaşım yapınca gündem geldi. Olimpiyat sporcusu, "Olimpiyat madalyaları konusunda kaliteyi biraz daha artırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

    ABD Milli Takımı kaykaycısı Nyjah Huston 29 Temmuz'da erkekler sokak finalinde bronz madalya kazandıktan sonra yakın zamanda ülkesine geri döndü.

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    Amerika'ya geldikten sonra madalyasında deformasyon olduğunu fark eden Huston sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bu durumu gösterdi.

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    Instagram hikayesine eklediği madalya fotoğraflarına Huston, "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar. Ancak biraz terleyerek tenimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra düşündüğünüz kadar kaliteli olmadıkları ortaya çıktı" eklemesini yaptı.

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    Bu yılki oyunların madalyaları Parisli mücevher evi Chaumet tarafından tasarlandı ve Paris Darphanesi tarafından üretildi. Paris Darphanesi, 28 Ağustos'ta başlayacak Olimpiyatlar için 2.600, Paralimpik Oyunları için ise 2.400 madalya üretti. Oxford Economics'e göre altın madalyanın değeri 1.027 dolar olarak tahmin ediliyor.

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    Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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