HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’li yetkililer doğruladı: Gizemli Havana sendromu vakaları artıyor

ABD’li yetkililer doğruladı: Gizemli Havana sendromu vakaları artıyor

14.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Küba ve Çin'de çalışan hükümet yetkilileri arasında ortaya çıktığı düşünülen Hava sendromuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yetkililerin doğruladığı vakaların sanılandan 70 fazla olduğu ve 130'a ulaştığı belirtildi.

ABD’li yetkililer doğruladı: Gizemli Havana sendromu vakaları artıyor

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, salgında en çok kayıp veren ülke olan ABD’de ‘gizemli hastalık’la ilgili soru işaretleri artıyor. Özellikle diplomatlar ve Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında yayılan beyni etkileyen Havana sendromunun 130 kişide tespit edildiği ortaya çıktı.

Guardian’ın haberine göre, Aralık 2020’den bu yana denizaşırı ülkelerde görev yapan üç CIA yetkilisi, ciddi semptomlar göstermeleri üzerine Washington’daki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Guardian’ın aktardığı rapora göre, ABD’li yetkililerin doğruladığı vakaların daha önce bilinenden 70 daha fazla olduğu belirtildi.

GEÇMİŞTE YAŞAYANLAR FARK EDİYOR

Havana sendromu yaşayan eski yetkilileri temsil eden Mark Zaid, “Rakamlar kesinlikle artıyor” dedi. Uzmanlar, açıklanan yeni verilerle, geçmiş dönemde sendromu geçiren kişilerin semptomları tespit ederek kendilerinin de bu durumu atlattığını fark ettiğini, artan rakamların yeni görülen vakaları yansıtmadığını vurguladı.

‘MİKRODALGA SİLAHI VERİLERİ ZAYIF’

ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Aralık ayında yayınladığı bir raporda, Küba ve Çin’de çalışan hükümet yetkilileri direkt bir enerjiye maruz kalmaları sonucu ciddi beyin hasarları yaşadıklarını öne sürmüştü. Ortaya çıkan belirtiler arasında denge ve işitme problemleri, düşünceleri toparlayamama ve bilinç bulanıklığı ile sürekli endişe hali tanımlandı.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı eski çalışanı Cheryl Rofer sendroma maruz kalan kişiler üzerinde yaptığı çalışma sonucunda, bu duruma bir çeşit mikrodalga silahının yol amış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Rofer, “Mikrodalga silahına işaret edecek veriler fazlasıyla zayıf. Silahın nasıl çalıştığına dair bir fikir yok. Böyle bir silah geliştirdiği düşünülen herhangi bir ülkeye ilişkin kanıt da bulunmuyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
26 milyon dolarlık piyango bileti pantolon cebinde yıkandı!26 milyon dolarlık piyango bileti pantolon cebinde yıkandı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Küba

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.