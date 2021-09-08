ABD'nin terk ettiği Kabil'deki büyükelçilik binasında Taliban bayrağı

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na giden ana cadde üzerindeki Mesud kavşağı üzerinde bulunan ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinin duvarları önce beyaza boyandı sonra Taliban lehine yazı ve motiflerle süslendi.

TALİBAN BAYRAĞI RESMEDİLDİ

Terk edilen büyükelçiliğin ana giriş kapasının yanındaki duvara ise Taliban bayrağı resmedildi.

Büyükelçiliği çevreleyen diğer duvarlara ise "İşgalin sonlanması, hepimizin ortak özgürlük iftiharıdır." ve "Vatandaş! Bağımsızlığın mübarek olsun." gibi sloganlar yazıldı.

Giriş kapısı önünde Taliban güçlerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

31 AĞUSTOS İTİBARIYLA ÜLKEDEN TAMAMEN AYRILMIŞLARDI

ABD, Taliban ile yaptığı barış anlaşması nedeniyle 31 Ağustos itibarıyla ülkeden tamamen ayrılmıştı. (AA)





