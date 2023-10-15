ABD'nin ünlü gazetelerinden biri yazdı... İşte İsrail'in işgal planı!

Hamas-İsrail savaşı nedeniyle tüm dünyanın gözü, kulağı da Orta Doğu'da. ABD'nin en ünlü gazetelerinden biri olan New York Times ise (NYT) 'İsrail'in İşgal Planları Gazze Şehri ve Hamas Liderliğini Hedef Alıyor' başlıklı haberinde İsrailli subaylar ile konuşarak İsrail yönetiminin işgal planlarını yazdı. Haberde askeri yetkililere dayandırılan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şehri'ni ele geçirme ve lider kadrosunu yok etme emri verilen on binlerce askerle yakında Gazze Şeridi'ni işgal etmeye hazırlanıyor.

Haberde konuşan üç üst düzey yetkiliye göre amaç ise Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın en üst siyasi ve askeri hiyerarşisini ortadan kaldırmak.

2006'DAN BU YANA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK KARA OPERASYONU OLMASI BEKLENİYOR

Saldırının İsrail'in 2006'da Lübnan'ı işgalinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük kara operasyonu olması bekleniyor. Üç üst düzey askeri yetkiliye göre bu aynı zamanda İsrail'in 2008'de Gazze'yi işgalinden bu yana toprak ele geçirmeye ve en azından kısa süreliğine elinde tutmaya çalıştığı ilk operasyon olacak.

İsrail ordusu henüz resmi olarak Gazze'yi işgal edeceğini açıklamadı. Ancak NYT'nin haberinde ordunun keşif ekiplerinin cuma günü kısa süreliğine şeride girdiğini ve İsrail birliklerinin bir kara savaşı için "hazırlıklarını" arttırdığını doğruladığı bilgisi yer aldı.

HAMAS ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK

On binlerce Hamaslının Gazze Şehri ve kuzey Gazze'nin çevresindeki yüzlerce kilometrelik yeraltı tünelleri ve sığınaklarına yerleştiği düşünülüyor. İsrailli askeri liderler Hamas'ın, İsrailliler tünellerin üzerinde ilerlerken tünellerden bazılarını havaya uçurarak, yol kenarındaki bombaları patlatarak ve binalara bubi tuzakları kurarak ilerlemelerini engellemeye çalışacağını düşünüyor.

Bir Hamas yetkilisine göre ise Hamas ayrıca Gazze'nin kuzeyinde bulunan gizli tünellerden aniden çıkarak İsrail güçlerini arkadan pusuya düşürmeyi planlıyor.

Haberde 'Üç İsrailli subay, daha fazla ayrıntı vermeden, askerlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için İsrail ordusunun angajman kurallarının gevşetildiğini ve askerlerin şüpheli düşmanlara ateş etmeden önce daha az kontrol yapmasına izin verdiğini söyledi' ifadesi de yer aldı.

YETKİLİLER: "İŞGAL BAŞLANGIÇTA HAFTA SONU İÇİN PLANLANDI ANCAK..."

NYT'ye göre yetkililer, işgalin başlangıçta hafta sonu için planlandığını, ancak İsrailli pilotların ve insansız hava aracı operatörlerinin kara kuvvetlerine hava desteği sağlamasını zorlaştıracak hava koşulları nedeniyle en azından kısmen birkaç gün ertelendiğini söyledi.

Habere göre kaynaklar, İsrail saldırı gücünde piyadelerin yanı sıra tanklar, istihkamcılar ve komandoların da yer alacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, kara birliklerinin savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve karadan ve denizden ateşlenen toplarla korunacağı söylendi.

