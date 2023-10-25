ABD Ordusu harekete geçti, Beyaz Saray doğruladı! 'Ortadoğu Kasabı' Glynn, İsrail'de

İsrail’in Gazze’ye yönelik beklenen kara harekatı konusunda tartışmalar sürerken, ABD’den de konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Bir süredir Gazze’ye kara harekatı konusunda riskleri dile getiren ABD yönetiminin, İsrail ordusunun bu harekatla ilgili ulaşılabilir hedefleri ve planı bulunmadığı konusunda eleştirilerde bulunduğu ifade ediliyor.

New York Times (NYT) gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Amerikan yönetimi, İsrail'e yardımcı olması için üst düzey ve aralarında Korgeneral James Glynn’in de bulunduğu kent savaşı deneyimi yüksek komutanlar yolladı.

JAMES GLYNN İSRAİL'DE

Söz konusu haberde “Pentagon, İsraillilere bir şehir savaşının zorlukları konusunda yardım etmek üzere diğer subaylarla birlikte üç yıldızlı Korgeneral James Glynn’i gönderdi” ifadesine yer verildi.

‘Times of Israel’ ise ABD’li generalin DAEŞ’e karşı özel harekât kuvvetlerine liderlik ettiğini ve Irak’ın Felluce kentindeki en hararetli kentsel çatışmaların bazılarında görev yaptığını yazdı.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Konuyla ilgili sorulara cevap veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “İsrail’in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kirby ayrıca olası bir ateşkesin “sadece Hamas’a yarayacağını” belirterek, savaştan “masum sivillerin zarar görmeye devam edeceğini” söyledi. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise dün yaptığı yaptığı açıklamada, ordunun savaşın bir sonraki aşamasına “hazır” olduğunu ve talimat beklediklerini duyurdu.

JAMES GLYNN KİMDİR?

ABD’nin İsrail’e gönderdiği isim olarak adı geçen Korgeneral James Glynn, Amerikan ordusunun en deneyimli askerlerinden biri. İsrail ordusuna bir anlamda askeri danışmanlık yapması beklenen Glynn, en hararetli çatışmaların yaşandığı Felluce’de DAEŞ’e karşı yürütülen operasyonda görev almıştı. Şehir savaşlarında büyük tecrübesi bulunan Gynn’in sivil kayıpların nasıl azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynaklar, Glynn’in İsrail ordusunun kara saldırısını izlemek üzere bu ülkede kalmasının beklenmediğinin de altını çizdi. Glynn’in aralarında ‘mor kalp’ de olmak üzere çok sayıda madalya ve nişanı bulunuyor.





