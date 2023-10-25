HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Ordusu harekete geçti, Beyaz Saray doğruladı! 'Ortadoğu Kasabı' Glynn, İsrail'de

ABD Ordusu harekete geçti, Beyaz Saray doğruladı! 'Ortadoğu Kasabı' Glynn, İsrail'de

25.10.2023 07:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in günlerdir Gazze'ye yönelik bombardımanı sürerken, kara harekatı konusunda hazırlıklar sürüyor. Söz konusu harekatın ne zaman başlayacağı merak edilirken; ABD 'Ortadoğu Kasabı' olarak bilinen ve askeri danışman olarak Felluce’de görev yapan Korgeneral Glynn’i İsrail’e gönderdi.

ABD Ordusu harekete geçti, Beyaz Saray doğruladı! 'Ortadoğu Kasabı' Glynn, İsrail'de

İsrail’in Gazze’ye yönelik beklenen kara harekatı konusunda tartışmalar sürerken, ABD’den de konuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Bir süredir Gazze’ye kara harekatı konusunda riskleri dile getiren ABD yönetiminin, İsrail ordusunun bu harekatla ilgili ulaşılabilir hedefleri ve planı bulunmadığı konusunda eleştirilerde bulunduğu ifade ediliyor.

New York Times (NYT) gazetesinin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Amerikan yönetimi, İsrail'e yardımcı olması için üst düzey ve aralarında Korgeneral James Glynn’in de bulunduğu kent savaşı deneyimi yüksek komutanlar yolladı.

JAMES GLYNN İSRAİL'DE

Söz konusu haberde “Pentagon, İsraillilere bir şehir savaşının zorlukları konusunda yardım etmek üzere diğer subaylarla birlikte üç yıldızlı Korgeneral James Glynn’i gönderdi” ifadesine yer verildi.

‘Times of Israel’ ise ABD’li generalin DAEŞ’e karşı özel harekât kuvvetlerine liderlik ettiğini ve Irak’ın Felluce kentindeki en hararetli kentsel çatışmaların bazılarında görev yaptığını yazdı.

2H0F5Y0

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Konuyla ilgili sorulara cevap veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “İsrail’in düzenlediği ve ileride düzenleyebileceği operasyonlara uygun deneyime sahip olduğunu düşündüğümüz askeri yetkililerin, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere orada olacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kirby ayrıca olası bir ateşkesin “sadece Hamas’a yarayacağını” belirterek, savaştan “masum sivillerin zarar görmeye devam edeceğini” söyledi. İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise dün yaptığı yaptığı açıklamada, ordunun savaşın bir sonraki aşamasına “hazır” olduğunu ve talimat beklediklerini duyurdu.

JAMES GLYNN KİMDİR?

ABD’nin İsrail’e gönderdiği isim olarak adı geçen Korgeneral James Glynn, Amerikan ordusunun en deneyimli askerlerinden biri. İsrail ordusuna bir anlamda askeri danışmanlık yapması beklenen Glynn, en hararetli çatışmaların yaşandığı Felluce’de DAEŞ’e karşı yürütülen operasyonda görev almıştı. Şehir savaşlarında büyük tecrübesi bulunan Gynn’in sivil kayıpların nasıl azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunacağı ifade ediliyor. Konuyla ilgili doğrudan bilgiye sahip kaynaklar, Glynn’in İsrail ordusunun kara saldırısını izlemek üzere bu ülkede kalmasının beklenmediğinin de altını çizdi. Glynn’in aralarında ‘mor kalp’ de olmak üzere çok sayıda madalya ve nişanı bulunuyor.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"Gazze'deki en uzun gün: "Bir milyon çocuk 'tarifsiz bir dehşet gecesi' yaşayacak"
Halı sahada kalp krizi geçirdi!Halı sahada kalp krizi geçirdi!
18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı! 18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.