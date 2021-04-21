HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD polisi, 16 yaşındaki bir siyah Amerikalıyı öldürdü

ABD polisi, 16 yaşındaki bir siyah Amerikalıyı öldürdü

21.04.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ohio'da kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant'a 4 el ateş etti. Bryant, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ABD polisi, 16 yaşındaki bir siyah Amerikalıyı öldürdü

ABD'de George Floyd cinayetine ilişkin yargılamanın yapıldığı ve eski polis Derek Chauvin'in 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmasından kısa bir süre sonra, bir polis cinayeti daha yaşandı.

ABD'de siyah George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili davada eski polis Derek Chauvin, hakkındaki 3 suçlamanın tamamından suçlu bulundu.

Ohio eyaletinin Columbus şehrinde yaşanan olayda, 16 yaşındaki siyah Amerikalı Makiyah Bryant, polis tarafından vurularak öldürüldü.

2021-04-21T003330Z_1349052017_RC200N98FHR7_RTRMADP_3_USA-SHOOTING-COLUMBUS

The Columbus Dispatch'in aktardığına göre, bir bıçaklı saldırı ihbarı alan polis, olay yerine geldiğinde 16 yaşındaki Bryant'a 4 el ateş etti.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğü Bryant, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Columbus belediye başkanı Andrew Ginther da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öğleden sonra genç bir kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Tüm detayları bilmiyoruz. Polisin vücut kamerası görüntüleri var. Olayı mümkün olan en kısa sürede aydınlatmak için çalışıyoruz. Soruşturma bürosu, tüm silahlı saldırılarda olduğu gibi olay yerinde bağımsız bir soruşturma yürütüyor. Elimizdeki bilgileri kullanılabilir olur olmaz paylaşacağız. Vatandaşlardan sakin kalmalarını ve büronun verileri toplamasına izin vermelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yerel basında yer alan diğer haberlere göre, 16 yaşındaki çocuğun kendisine saldıran yetişkinlerden korunmak için elinde bıçak tuttuğu, polis gelir gelmez bıçağı bırakmasına rağmen ateş edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

10TV'nin haberine göre, Byrant'ın teyzesi Hazel Bryant, kanala yaptığı açıklamada polisin Makiyah'ı 'hiçbir uyarıda bulunmadan vurduğunu' söyledi.

Yaşanan cinayetin ardından ise, vatandaşlar sokaklara çıkarak protesto gösterilerine başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
ABD'li generalden çarpıcı açıklamaABD'li generalden çarpıcı açıklama
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
polis

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Avrupa Süper Ligi projesi başlamadan bitiyor!

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.