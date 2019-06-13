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ABD, Polonya'ya 1.000 ek asker göndermeyi planlıyor

BBC BBC
13.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya ile imzalanan yeni bir anlaşma kapsamında ülkeye ek 1000 Amerikan askeri göndermeyi planladığını açıkladı.

ABD, Polonya'ya 1.000 ek asker göndermeyi planlıyor

Trump Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği ortak bir basın toplantısında, Polonya'nın 30'dan fazla ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın alacağını açıklamış olmasından da memnuniyet duyduğunu söyledi.

Basın toplantısı öncesinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağı Beyaz Saray'ın üzerinde uçuruldu.

ABD'den gelecek askeri takviyenin "Rusya tehdidine" karşı gerekli olduğunu söyleyen Duda, daha önce de "Fort Trump" adını vereceği daimi bir Amerikan üssü kurmak istediklerini söylemişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir yıldan az zamanda Washington'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

BBC Savunma muhabiri Jonathan Marcus, Polonya'nın yaklaşık bir yıldır ülkeye birkaç bin Amerikan askerinin de konuşlanacağı sürekli bir askeri üs kurmak için temaslarda bulunduğunu aktardı.

Trump'ın adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ipleri koparmadan NATO müttefiki Polonya'ya desteğini gösterme çabası olarak nitelenirken, Polonya ise "topraklarını ele geçirmeye çalışmakla" suçladığı Rusya'dan gelecek tehdit karşısında Batı ile güçlü bağlar kurmaya çalıştığını vurguluyor.

Trump ayrıca, Almanya'da 52,000 Amerikan askerinin konuşlu olduğu askeri üsten personel, insansız hava aracı ve diğer askeri ekipmanları Polonya'ya göndereceklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Varşova hükümeti daha önce askeri bir tesis kurulması için 2 milyar dolar ayıracaklarını ilan etmişti.

Marcus ise, bu yatırımın ancak tesisin kurulma aşamasına yeteceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı da konuşmasında buraya daimi bir askeri üs kurmaktan bahsetmedi. Bölgeye daimi bir Amerikan üssü kurması halinde Rusya'nın tepki göstereceği biliniyor.

Rusya'nın Kırım'ı 2014'te ilhakı sonrası 2016'da imzalanan NATO anlaşması kapsamında ABD'nin Polonya'da 5 bine yakın askeri daha bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd Polonya asker

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye Rusya'yla işbirliği yaparken Amerika boş durmuyor. Bulgaristan'dan sonra Polonya derken burnumuzun dibine kadar girdiler. Keza Akdeniz Amerikan filolarıyla dolu ve Güney Kıbrısla işbirliği halindeler. NATO kendisine bağlı bir ülkede S400 konuşlanmasını istemiyor. Türkiye Putin'in özel ordusuyla anlasmalar imzaladı. Asket sayımız giderek azalıyor. Allah sonumuzu hayır etsin..
hiçbişey olduğu yok. Rusya'ya zor savaş açarlar. he açarlarsa nolur? dünya diye bir gezegen kalmaz.
Önce ortalığı kızıştırıp sonra silah satıyor. Şeytanın ortağı gibi, dünyayı silahla doldurursan bir yerde savaş çıkması kaçınılmaz olur. Sonrasında yine aynı şeytan oraya adalet götürmeye kalkar.
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