ABD, Polonya'ya 1.000 ek asker göndermeyi planlıyor

Trump Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği ortak bir basın toplantısında, Polonya'nın 30'dan fazla ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın alacağını açıklamış olmasından da memnuniyet duyduğunu söyledi.

Basın toplantısı öncesinde ABD yapımı bir F-35 savaş uçağı Beyaz Saray'ın üzerinde uçuruldu.

ABD'den gelecek askeri takviyenin "Rusya tehdidine" karşı gerekli olduğunu söyleyen Duda, daha önce de "Fort Trump" adını vereceği daimi bir Amerikan üssü kurmak istediklerini söylemişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda bir yıldan az zamanda Washington'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

BBC Savunma muhabiri Jonathan Marcus, Polonya'nın yaklaşık bir yıldır ülkeye birkaç bin Amerikan askerinin de konuşlanacağı sürekli bir askeri üs kurmak için temaslarda bulunduğunu aktardı.

Trump'ın adımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ipleri koparmadan NATO müttefiki Polonya'ya desteğini gösterme çabası olarak nitelenirken, Polonya ise "topraklarını ele geçirmeye çalışmakla" suçladığı Rusya'dan gelecek tehdit karşısında Batı ile güçlü bağlar kurmaya çalıştığını vurguluyor.