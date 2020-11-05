ABD seçimlerinde son durum! Trump mahkemeye başvurdu

Kritik eyaletlerde oy sayımı devam ettiğinden sonuçlar henüz netlik kazanmadı.

Biden gece saatlerinde yaptığı konuşmada seçimleri kazandığını söylememiş olsa da, Biden'in seçim ekibi Beyaz Saray'ın Demokratların kontrolüne geçişi hakkında bir internet sayfasını devrete aldı.

Biden yaptığı konuşmada, kutuplaştırıcı propaganda döneminin ardından seçimleri kazanması halinde birleştirici bir lider olma sözü vererek, "Biz Amerikalıları bir araya getirenler bizi ayırabilecek olanlardan çok daha güçlü" dedi.

Trump'ın yeniden oy sayımı istediği Wisconsin'in sonuçları dahil edilmediği Edison Research hesaplamalarına göre Biden, Seçiciler Kurulu'nda 243 oy olarak 213 oy alan Trump'ın önüne geçti. Başkanlık koltuğuna oturmak için 270 oy gerekiyor.

ABD'nin pek çok eyaletinde oy sayımı birkaç gün sürebiliyor. Bu yılki seçimlerde koronavirüs salgını nedeniyle posta ile gönderilen oyların sayısı çok daha yüksek olduğu için sayım süresi uzadı.

Şu anda iki adayın birbirine yakın olduğu Arizona, Georgia, Nevada ve Kuzey Carolina'da sayım devam ediyor.