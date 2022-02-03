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ABD Suriye'nin kuzeybatısında operasyon düzenledi, siviller de dahil en az 13 ölü var

03.02.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği baskının ardından ilk müdahale ekipleri ve aktivistler en az 13 kişinin öldürüldüğünü söylüyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki grupları destekleyen ve askerleri burada görev yapan ABD'nin, İdlib bölgesinde El Kaide bağlantılı gruplara düzenlediği bu operasyon, nadir görülen adımlarından. ABD, 2019'da aynı bölgede IŞİD lideri Bağdadi'yi öldürmüştü.

ABD Suriye'nin kuzeybatısında operasyon düzenledi, siviller de dahil en az 13 ölü var

ABD özel birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde gerçekleştirdiği baskının ardından ilk müdahale ekipleri ve aktivistler en az 13 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

Pentagon ise misyonun "başarılı" olduğu ve ABD tarafında herhangi bir kayıp olmadığı konusunda bilgilendirme yaparken öldürülen kişilerle ilgili ayrıntı vermedi. Detaylı bilginin paylaşılacağını söyledi.

Suriye'de görev yapan arama ve kurtarma ekibi Beyaz Baretliler, Türkiye sınırı yakınlarında, İdlib'e bağlı Atme kasabasında bulunan ölüler arasında altı çocuğun da olduğunu bildirdi.

Kasabanın El Kaide bağlantılı yabancı savaşçılara ev sahipliği yaptığına inanılıyor.

Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren cihatçı gruplar arasında El Kaide bağlantılı bir grup olan Hurraseddin (Dinin Muhafızları) de yer alıyor.

Atme sakinlerinin anlattığına göre, birkaç helikopter dün gece (Perşembe sabahı) bölgeye indi ve iki saat boyunca silah ateşi ve bombardıman sesi duyuldu.

Görgü tanıkları, baskının sona erdiğini ancak kimliği belirlenemeyen keşif uçaklarının hâlâ bölgede dolaştığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden yıkılan binaların fotoğrafları paylaşıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bunun IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Ekim 2019'da bir özel kuvvetler baskınında ölmesinden bu yana Kuzeybatı Suriye'de gerçekleştirilen en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen muhalefetten bir yetkili, baskının görünürdeki hedefi olan radikal savaşçının o sırada ailesiyle birlikte olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde IŞİD'in, Irak ve Suriye'nin uzak bölgelerinde "gerilla harekâtı" yürüttüğü ve eski gücünden uzak olsa da geri geleceğine dair endişelerin olduğuna dikkat çekilmişti.

Ekim 2019'da ABD'nin gerçekleştirdiği Bağdadi operasyonu da Kuzey Suriye'yi hedef almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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