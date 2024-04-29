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Adnan Oktar krizi iddiası: Trol hesaplar yargıyı ikiye böldü! Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na şikayet edildi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.04.2024 13:29
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Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Örgütün sosyal medyada faaliyetlerini sürdüren trol hesaplarına yönelik kapatma talebi yargıyı ikiye böldü. Kulislerde konuşulanlara göre Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

Adnan Oktar krizi iddiası: Trol hesaplar yargıyı ikiye böldü! Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na şikayet edildi

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili ortaya atılan yeni bir iddia yine gündem yarattı. Mahkemede binlerce yıl hapis cezası alan ve cezası istinafta onanan Adnan Oktar'ın destekçileri, sosyal medyada faaliyetlerine devam ederken; örgütün dışarıdaki üyeleri tarafından yürütülen trol çalışmalarıyla, bazı isimlere yönelik itibar saldırıları da sürüyor.

Mahkemeye başvuran kimi mağdurlar ise söz konusu grup tarafından sosyal medyada baskı altına alınıyor. Ayrıca bu hesaplardan örgütün propagandası devam ediyor.

MAHKEMEYE DURDURUN BAŞVURUSU

Örgütün mağdur ettiği isimler, Avukat Eser Çömlekçioğlu ve Sena Akkaya Avvuran aracılığıyla, 19 Nisan’da İstanbul Adliyesi’ndeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, X (Twitter)’da söz konusu faaliyetlerde bulunan 213 paylaşımdan şikayetçi oldu.

Bu hesaplar hakkında kapatma kararı alınmasını, X’in ilgili kararı yerine getirmemesi durumunda X’e bant daraltması uygulanmasını, bu da olmazsa X’e erişimin engellenerek X yöneticileri hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti.

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'YARGIDA KRİZ YARATTI' İDDİASI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; bu talebin ardından yargıda kriz yaşandı. Talep 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderken, mahkemenin hakimi izne ayrıldı. Yerine gelen hakim, talebi red ederken, mağdurlar söz konusu karara 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak itiraz etti. Ancak bu başvuru da reddedildi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ, BAKAN TUNÇ 'RED' DEDİ İDDİASI

Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar; taleplerin reddedilmesinde Adalet Bakanı’nın devreye girdiği bilgisini verdi. İddiaya göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi’ndeki kritik isimlerle söz konusu talebe dair bir görüşme yaptı.

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Kulislerde konuşulanlara göre, Bakan red kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Karar da böyle alındı.

O PAYLAŞIMLAR GÜNDEME GELDİ

Bu durum da başka bir krize neden oldu. Zira söz konusu paylaşımların bazılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Deccal benzetmesinde bulunuluyordu. Bu kez Adalet Bakanlığı, söz konusu paylaşımlar örnek gösterilerek Cumhurbaşkanlığı’na şikayet edildi.

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Sonuç olarak yargıda ve bürokraside kriz yaratan Oktar Örgütü’nün trol ağları, yargı kararıyla halen faaliyetlerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Adnan Oktar cumhurbaşkanlığı
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