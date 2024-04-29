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  4. ABD'de UFO paniği! Bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti: 'Gerçek olmadığın dair bir kanıt bulamadık'

ABD'de UFO paniği! Bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti: 'Gerçek olmadığın dair bir kanıt bulamadık'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.04.2024 11:35
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ABD'de Michelle Reyes ismindeki bir kişi 25 Mart tarihinde Facebook üzerinden bir fotoğraf paylaştı. ABD'li yetkililer havada süzülen ve bir UFO'yu andıran görüntüleri gördüğü anda harekete geçti. La Guardia Havaalanı üzerinde kaydedildiği öğrenilen görüntülerdeki 'uçan silindir' hakkında yetkililer henüz bir açıklama yapmazken, görüntüler ülke gündemine bomba gibi düştü. UFO dedektifi Ben Hansen konuyla ilgili, "gerçek olmadığına dair bir kanıt bulamadık" dedi.

ABD'de UFO paniği! Bu görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti: 'Gerçek olmadığın dair bir kanıt bulamadık'

New York Post'un haberine göre, Michelle Reyes isimli bir kadın New York civarlarında bir UFO görüntüsü kaydetti. Uçakta olan Reyes, görüntüleri Facebook üzerinden paylaştıktan sonra ABD gündemi bu sansasyonel haberle çalkalandı.

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YETKİLİLER DERHAL HAREKETE GEÇTİ

Siyah bir silindire benzeyen görüntülerdeki cisim, ABD Federal Havacılık İdaresini harekete geçirdi.

Televizyon kanallarında yayınlanan görüntülerle ilgili Reyes, "o anları başka yolcuları da gördü" ifadesinde bulundu.

"GERÇEK OLMADIĞINA DAİR BİR KANIT BULAMADIK"

UFO dedektifi Ben Hansen ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Gerçek olmadığına dair bir kanıt bulamadık, bu alışılmadık bir durum" dedi.


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ufo New York abd
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