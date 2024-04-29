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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındayken yakalandılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
29.04.2024 13:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A. aynı işyerinde kalan M.H. Beykoz'da yakalandı. K.A.’nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bombalı eylem hazırlığındayken yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ'lı teröristin Beykoz'da yakalandığını açıkladı.

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SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada, "DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A. aynı işyerinde kalan M.H. Beykoz'da yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.’nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde devam etti:

"Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu: Bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. milletimizin duası sizinle. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"


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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ali Yerlikaya
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