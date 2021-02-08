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ABD ve İran arasında karşılıklı restleşme! Gerilim hat safhaya çıktı

08.02.2021 00:49 | Son Güncelleme:
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ABD ve İran arasında karşılıklı restleşme! Gerilim hat safhaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı. Öte yandan İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." ifadesini kullandı.

Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını CBS kanalına verdi.

Tamamı bugün yayınlanacak röportajın İran'la ilgili yayınlanan bölümünde Biden, nükleer anlaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Biden, "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını verdi.

Biden yönetimi, daha önceki açıklamalarında belirli şartların gerçekleşmesi halinde İran'la nükleer anlaşmaya yeniden dönme niyetinde olduğunu bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

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İRAN LİDERİ HAMANEY'DEN BİDEN'E "URANYUM ZENGİNLEŞTİRME DURDURULMAYACAK" YANITI

İran lideri Ali Hamaney, yaptırımların kaldırılması için uranyum zenginleştirmenin durdurulmasını şart koşan ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt olarak "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." ifadesini kullandı.

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıklayan Biden'a cevap verdi.

İran lideri, "Şartı belirledik ve geri alınmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney ayrıca "ABD sonrası dönem başladı." paylaşımını yaptı.

Biden, CBS kanalına verdiği röportajda "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor." yanıtını vermişti.

Hamaney ise ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti.

İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti. (AA)

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