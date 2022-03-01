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ABD'ye yerleşen Tolga Karel'den mutlu aile pozu

01.03.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 yıldır hayatını Amerika'da sürdüren Tolga Karel, eşi Sarah Scott ve çocuklarıyla birlikte Mardi Gras tatili için düzenlenen geçit törenine katıldı. Yeni fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, "Ailem ve arkadaşlarımla çok güzel bir gündü" dedi.

ABD'ye yerleşen Tolga Karel'den mutlu aile pozu

'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz Ayhan' karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, 2016 yılında sürpriz bir kararla oyunculuğu bırakıp, ABD'ye taşınmıştı. Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınan Karel, 2018'de aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.

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"AİLEMLE ÇOK GÜZEL BİR GÜNDÜ"

Ardından Amerika'dan evini alan ve lojistik şirketi kuran Tolga Karel, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Karel, eşi Sarah Scott ve iki çocuğuyla birlikte çekilen yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı.

Ailesi ile Mardi Gras tatili için düzenlenen geçit törenine katılan Tolga Karel, o anları, "Ailem ve arkadaşlarımla çok güzel bir gündü." ifadeleriyle yayınladı. Şimdilerde dördüncü kez baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun gönderileri 6 binden fazla beğenildi.

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Tolga Karel
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