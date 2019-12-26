Abdigör köfte tarifi

Yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dönemin aşçılarının yaptığı Abdigör köftesi günümüze kadar gelmeyi başardı. Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Uzmanı araştırmacı-yazar Güzin Sühran Belli, yaptığı açıklamada, 17. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar Doğubayazıt mutfağında pişirilen Abdigörköftesinin Anadolu'nun bilinen en eski diyet yemeği olduğunu söyledi.

Kuşaktan kuşağa anlatılan bu diyet yemeğinin aşçılar arasında bilindiğini anlatan Belli, "Ancak bu diyet yemeğinin tescil edilmesi, Kör Abdi Paşa sayesinde olmuştur. İlginçtir ki, Doğubayazıt'ın çok yakınında bulunan yerleşim merkezlerinde bilinmeyen ve yapılmayan Abdigör köftesi, Doğubayazıt'ın geleneksel mutfağıyla özdeşleşmiş durumdadır. 17. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar Doğubayazıt mutfağında pişirilen Abdigör köftesi, şimdilik Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli diyet yemeğini oluşturmaktadır" dedi.