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Abdigör köfte tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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İshak Paşa Sarayı'nı yaptıran İshak Paşa'nın babası Çolak Abdi Paşa için pişirilen Abdigör köftesi Anadolu'nun en eski diyet yemeği olarak biliniyor. 400 yıllık bir diyet yemeği tarifi olan Abdigör köfte tarifi ve yapılışını sizler için detaylandırdık, buyursunlar.

Abdigör köfte tarifi

Yaklaşık 400 yıl önce midesindeki rahatsızlık nedeniyle et yemekleri yiyemeyen Doğubayazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa için arayışa giren dönemin aşçılarının yaptığı Abdigör köftesi günümüze kadar gelmeyi başardı. Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Uzmanı araştırmacı-yazar Güzin Sühran Belli, yaptığı açıklamada, 17. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar Doğubayazıt mutfağında pişirilen Abdigörköftesinin Anadolu'nun bilinen en eski diyet yemeği olduğunu söyledi.

Kuşaktan kuşağa anlatılan bu diyet yemeğinin aşçılar arasında bilindiğini anlatan Belli, "Ancak bu diyet yemeğinin tescil edilmesi, Kör Abdi Paşa sayesinde olmuştur. İlginçtir ki, Doğubayazıt'ın çok yakınında bulunan yerleşim merkezlerinde bilinmeyen ve yapılmayan Abdigör köftesi, Doğubayazıt'ın geleneksel mutfağıyla özdeşleşmiş durumdadır. 17. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar Doğubayazıt mutfağında pişirilen Abdigör köftesi, şimdilik Anadolu'nun bilinen en eski ve lezzetli diyet yemeğini oluşturmaktadır" dedi.

ABDİGÖR KÖFTESİNİN HİKAYESİ

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Bu diyet yemeğinin yapılmaya başlayış tarihinin kesin olarak bilinmediğini anlatan Belli, yemeğin adından anlaşıldığı gibi Doğubayazıt'taki ünlü sarayı yaptıran İshak Paşa'nın babası Kör Abdi ile özdeşleştirildiğini söyledi.

Belli, yemeğin yapılış hikayesini şöyle anlattı:

"Günümüze kuşaktan kuşağa anlatılanlara göre, İshak Paşa'nın babası kör Abdi hastalanmış, yediği yemeklerin hemen hepsi dokunduğundan ne yerse midesi kabul etmiyormuş. Konusunda uzmanlaşmış aşçılar, etle yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklerin Kör Abdi Paşa'ya dokunması üzerine yeni arayışlar içine girmişler. Aşçılar, kuşaktan kuşağa anlatılan ve yalnızca hastalara yedirilen bir diyet yemeğini daha özenli bir şekilde yeniden yapmaya karar vermişler. Düve, toklu veya genç sığırın taze ve yağsız olan bacak kısmından alınan etin geleneksel yöntemle, tahta tokmakla dövülerek sinirlerin özenli bir şekilde ayıklanmasıyla pişirdikleri köftelerin Abdi paşaya dokunmaması üzerine bu yemek oldukça sık pişirilmeye başlanmıştır. Kör Abdi paşa bu yemeği o kadar çok beğenmiş ve o kadar çok isteyerek yemiştir ki, yüzlerce yıldan beri yalnızca hastalara yapılan bu diyet yemeği günümüze kadar Abdigör köftesi adıyla anılmaya başlanmıştır."

ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo dana bonfile
2 adet yumurta
Bir adet soğan
2 çorba kaşığı karabiber
2 çay kaşığı kırmızı toz biber
2 paket toz bulyon
500 gram tereyağı
Bir kio baldo pirinç,
Tuz

Garnitür için:

2 adet patlıcan
250 gram sivri biber
Bir bağ maydanoz
Bir kilo domates

ABDİGÖR KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bonfileleri, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövün. Ete 2tatlı kaşığı tuz ekleyin. 25 dakika daha dövün. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un ekleyip yoğurun.

Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun. 2 tatlı taşığı tuz ekleyin. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atın. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, ıslak avucunuzla şekil verin ve suya atın. Tencerenin kapağını kapatıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin.

Köfteler piştikten sonra, suyunu süzün. Tencereye 150 gram tereyağı koyun. Yıkanmış pirinç, 1 paket toz bulyon ve su ekleyin. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakın.

Demlenen pilavı havuz şeklinde tabaklara koyun. Köfteleri, tereyağında kavurun. Servis tabağına pilavı havuz şeklinde açın. Üzerine köfteleri bırakın. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ilave edin. Garnitürle süsleyerek servis yapın.

Kaynak: 2011 Ağrı Kültür ve Turizm Rehberi

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