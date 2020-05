Abdülkadir Ömür: Şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum

"ÜÇ MAÇ SAKAT SAKAT OYNADIM"

"Sakatlandığım an bunun ciddi bir sakatlık olduğunu anladım" diyen genç futbolcu, "Aslında bu sakatlıktan üç maç önce benzer bir travma yaşamıştım ama doktorlarımız durumu anlayamamıştı ve üç maç sakat sakat oynamıştım. AEK maçında kafa topuna çıkıp yere düştüğümde dizimden bir ses gelmişti. O an çok kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. 10 yıllık futbol kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşamıştım. Maçtan sonra da doktorlarımız sakatlığımı açıklamıştı. Haberi ilk aldığımda babamı aradım. Ben tesislerde, babam evdeydi. Hem ben hem de ailem duruma çok üzülmüştü ama biz İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteren ve Müslümanlığı insanlığa yaymaya çalışan örnek aile olmaya çalışıyoruz. Aile olarak her işte bir hayır olduğunu tüm insanlara ispatlamaya çalışıyoruz. Bunu sakatlandığımda söylemiştim, babam da aynısını telefonda bana söyledi. Ayrıca, 'Altı ay uzun bir süre gibi gözükse de zaman çabuk geçer' dedi. Üzüldük ama her işte bir hayır vardı. Dualarla bu süreci atlatmaya çalıştık" şeklinde konuştu.