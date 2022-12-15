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  4. Son dakika: Akşener ile İmamoğlu'nun sarılması dün geceye damga vurdu! Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Son dakika: Akşener ile İmamoğlu'nun sarılması dün geceye damga vurdu! Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

15.12.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu davasında karar çıktı! Verilen hapis cezasının ardından son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kararı alır almaz söyledikleri ise gündem oldu. Odada tek gazeteci olan Aytunç Erkin, o anlarda yaşananları bir bir anlattı. Akşener'in ardından Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na destek için Saraçhane'ye geldi! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Akşener ile İmamoğlu'nun sarılması dün geceye damga vurdu! Kararı duyar duymaz ağzından dökülen sözler ortaya çıktı...

Son dakika Ekrem İmamoğlu haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret suçundan hapis cezası aldı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Siyasi yasak sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, 'Kul kurar, kader gülermiş' mesajını paylaştı. Odada yaşananlar ise ilk kez ortaya çıktı.

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Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet dün akşam saatlerinde mahkemenin kararını Saraçhane'deki İBB binasında bekledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Ankara'dan İmamoğlu'na destek olmak için yola çıktı. O görüşme sırasında odada bulunan gazeteci Aytunç Erkin, Akşener'in İmamoğlu için söylediklerini haberleştirdi.

AKŞENER İLE İMAMOĞLU'NUN SARILMASI GÜNDEM OLDU! 'NE İSTİYORLAR BU ÇOCUKTAN'

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre Meral Akşener, mahkemenin kararını duyar duymaz şu ifadeleri kullandı. 'Yüzümden anlaşılmıyor mu? Diyecek bir şey yok. Ne istiyorlar bu çocuktan?'

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Ayrıca kararın açıklandığı sırada odada Meral Akşener'in haricinde CHP'den Engin Altay, Seyit Torun, Muharrem Erkek, Gürsel Erol da vardı. Buğra Kavuncu, Demokrat Parti vekili Cemal Enginyurt de odadaki isimler arasındaydı...

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SOSYAL MEDYADAN MESAJ 'BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK'

Akşener, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara devam ederek İmamoğlu ile birlikte olduğu anları paylaştı ve 'Bu şarkı da burada bitmeyecek' notunu düştü.

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