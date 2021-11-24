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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kritik görüşme! Önemli yatırım anlaşmaları masada

24.11.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Ankara'da resmi tören ile karşıladı. Yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan yatırımlar kapsayan anlaşmalar imzalanacak.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan iki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak. İki liderin son derece kritik olan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor. Ayrıca Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı öğrenildi.

ERDOĞAN "CİDDİ YATIRIMLARA GİRİŞECEK" DEMİŞTİ

Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası “Çok ciddi Yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.

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Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri Recep Tayyip Erdoğan
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