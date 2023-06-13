Acemi Cadı'nın Ceren'i Dicle Alkan'ın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamıyor

2006 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı dizisindeki oyuncuların son halleri merak ediliyor. Fantastik ve komedi türünde olan; Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler gibi pek çok ismin rol aldığı dizi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi odağı olmuştu. Dizide Ceren karakterine hayat veren Dicle Alkan'ın son hali ise gündem oldu.

Belalı Baldız, Sevgili Babam ve Acemi Cadı gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Dicle Alkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Ankara doğumlu olan ünlü isim, ekranlarda son olarak Acemi Cadı dizisindeki Ceren karakteriyle yer aldı.

Ekranlardan uzak bir hayat süren Dicle Alkan "Çatıdaki Yarasa" isimli oyunla tiyatro oyunculuğuna devam ediyor.

Kızıl saçlarını boyatan Alkan'ın görünümündeki değişim ise dikkat çekiyor. Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'Çok güzel olmuşsun', 'Harika görünüyorsun', 'Çok değişmişsin' gibi yorumlar yapıldı.



