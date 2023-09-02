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    4. Acı biberi kokladıktan saniyeler sonra hastanelik oldu! Beynindeki şişlik nedeniyle aylardır tedavi görüyor

    Acı biberi kokladıktan saniyeler sonra hastanelik oldu! Beynindeki şişlik nedeniyle aylardır tedavi görüyor

    02.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya'nın merkezindeki Anapolis'teki evinde yemek pişirdiği sırada Thais Medeiros isimli bir kadın hastanelik oldu. Yemeğe koymak için acı biberden oluşan bir baharat karışımını koklayan kadın ciddi beyin şişmesi yaşadıktan altı ay sonra hala hastanede tedavi görüyor.

    Brezilya’da 25 yaşındaki Thais Medeiros isimli bir kadın Şubat ayında evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlığı yaptığı sırada hastanelik oldu. Medeiros, Scoville derecesi 15.000 ile 30.000 arasında değişen bir tür baharat karışımı olan keçi biberini kokladı. Koklayıp burnuna sürdüğü acı biberin ardından Medeiros bir anda fenalaştı.

    GÜNLERCE KOMADA KALDI

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    Hastanede yapılan testlerin ardından Medeiros’un beyninde ödem olarak bilinen şişlik tespit edildi ve uzmanlar bu durumun bibere karşı olan alerjik reaksiyondan kaynakladığını belirtti.

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    Günlerce komada kalmak zorunda kalan Thais şu an için konuşma ve yürüme konusunda zorluk yaşadığı belirtildi. Doktorlar, oksijen eksikliğinden kaynaklanan nörolojik sorunlar nedeniyle normal aktivitelerine devam edemeyeceğinden endişe ediyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya Acı biber

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