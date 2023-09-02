Mide bulandıran an! Geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti... Kulağından canlı hamam böceği çıktı

İsmi açıklanmayan bir kadın sürekli devam eden baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmeye karar verdi. Kulağında bir çıtırtı hissettiğini ve ağrının geçmemesi üzerine kafasında bir şey olabileceğinden korktuğunu dile getiren kadın doktora gittiğinde ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcıları Kolombiya'nın Villavicencio kentinden gelen görüntüler karşısında şoke oldu. Canlı hamam böceğinin bir cımbız yardımıyla ismi açıklanmayan hastanın kulağından alındığı anlar kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı. Kadının kulağında uzun süreli bir hasar olup olmadığı bilinmiyor.