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    4. Mide bulandıran an! Geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti... Kulağından canlı hamam böceği çıktı

    Mide bulandıran an! Geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti... Kulağından canlı hamam böceği çıktı

    02.09.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’tan paylaşılan bir videoda bir türlü geçmeyen baş ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının kulağından canlı hamam böceğinin çıktığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı.

    İsmi açıklanmayan bir kadın sürekli devam eden baş ağrısı şikayetiyle doktora gitmeye karar verdi. Kulağında bir çıtırtı hissettiğini ve ağrının geçmemesi üzerine kafasında bir şey olabileceğinden korktuğunu dile getiren kadın doktora gittiğinde ise hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    KAPAK2

    Sosyal medya kullanıcıları Kolombiya'nın Villavicencio kentinden gelen görüntüler karşısında şoke oldu. Canlı hamam böceğinin bir cımbız yardımıyla ismi açıklanmayan hastanın kulağından alındığı anlar kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı. Kadının kulağında uzun süreli bir hasar olup olmadığı bilinmiyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    baş ağrısı Kolombiya Kulak hamam böceği

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