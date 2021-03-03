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Acı dinmiyor: Ölü sayısında korkunç rekor!

03.03.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Acı dinmiyor: Ölü sayısında korkunç rekor!

Koronavirüs salgınının merkez üslerinden biri olan Brezilya'da dün acı bir rekor kırıldı. Ülkede salgının başladığı günden beri en çok ölüm kayıtlara geçti.

Koronavirüsü vaka sayısının dünyanın en kötü performansını sergileyen üçüncü ülkesi konumundaki Brezilya’da acı bir rekor kırıldı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre ülkede dün 1641 insan koronavirüse bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede daha önceki en yüksek günlük ölüm sayısı 2020 yılının Temmuz ayında, 1595 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkedeki sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede salgının başladığı günden beri 257 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Covid-19 bağlantılı ölüm sayısında ABD’nin arkasından gelen Brezilya’da yaklaşık 10.6 milyon insana koronavirüs bulaştı.

EYALETLER DEVLETE KARŞI OLDU

Salgının başladığı günden beri pandemiyi küçümseyen ve “Hastalık öldürmez, ekonomik kriz öldürür” diyen Cumhurbaşkanı Bolsonaro’nun aşılama sürecinde de yavaş olduğuna dair eleştiriler ayyuka çıktı.

Brezilya eyalet valileri dün bir karar alarak, federal hükümeti bypass ederek koronavirüsü aşısı satın almak için iş birliği içerisinde olduklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Brezilya

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